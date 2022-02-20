Luke Shaw, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğine inandığını, "bazılarının bunu söylediğim için aptal olduğumu düşüneceğini" bilmesine rağmen söyledi.

United, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna F Grubu galibi olarak katılmaya hak kazandı. Atalanta ve Young Boys'un berabere kalmasıyla ikinci Villarreal'in bir puan önünde grubu bitirdi.

Atletico Madrid şimdi ilk eleme etabında Kırmızı Şeytanları bekliyor ve Shaw soyunma odasında Mayıs ayında kupayı kaldırabileceklerine dair güçlü bir ortak inanç olduğunu söylüyor.

United şu anda Premier Lig'de lider Manchester City'nin 20 puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor ve ayrıca FA Cup ve Carabao Cup'ta erkenden elendi.

Ralf Rangnick'in ekibi, isitkrarsızlıkları nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde favori gösterilmiyor ancak Shaw, şüphecilerin yanıldıklarını kanıtlamaya kararlı olduklarını söylüyor.

Ne söylendi?

Kulübün resmi internet sitesine konuşan savunma oyuncusu, "Takım olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyoruz. Bunu düşünmememiz için hiçbir neden yok.

"Bazı insanlar bunu söylediğim için aptal olduğumu düşünecek, ancak kazanabileceğimize dair inancımız ve güvenimiz var. Dışarıdan pek fazla insan bunu düşünmeyecek ama eminim ki bu soyunma odasındaki herkes - oyuncular, personel ve yönetim - hepimizin yapabileceğine dair aynı inanca sahip.

"Şimdi biraz ivme kazanmamız, sonuç almamız ve iyi oynamaya devam etmemiz gerekiyor."

Shaw'un performansı

2020-21 sezonunda öne çıkan oyuncularından biri olan Shaw için bu sezon istediği gibi gitmiyor.

Shaw şimdi kendini iyi hissediyor ve turnuvayı olabildiğince güçlü bir şekilde bitirmeye tamamen odaklanmış durumda.

Pazar günkü Leeds maçıöncesinde, "Kişisel olarak sezonun ilk yarısı benim hedeflediğim yere yakın değildi, bunu biliyorum," diye ekledi.

“Birçok sakatlık yaşadım ve yüzde 100 formda değildim.

"Şimdi harika hissediyorum ama benim için en önemli şey takım ve şu anda olduğumuzdan daha iyi şeyler için savaşmak gerekiyor."

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