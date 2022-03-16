Anthony Martial, Manchester United ile geçirdiği süre boyunca futbol sevgisini kaybettiğini söyledi ve Fransız oyuncu, Sevilla'da kiralık olarak forma giyerken yeniden doğmuş gibi hissettiğini de ekledi.

Kırmızı Şeytanların oyuncusu, geçen sezonun ilk yarısında eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde kadroda yer almak için mücadele etti.

Ancak, Alman menajer Rangnick’in takıma gelmesinin ardından geçtiğimiz ocak ayındaki transfer döneminde La Liga ekibi Sevilla’ya kiralık olarak katıldı.

Old Trafford'daki yaşamından memnuniyetsiz bir şekilde bahseden Fransız oyuncu, yeni bir takıma transfer olmak için hazırlar yaptığını ve takımdan ayrıldığını belirtti.

Ne söylendi?

Daily Mail’e konuşan Martial, "Benim için tekrar futbol oynamak ve futboldan zevk almak için en iyi seçenek United’dan ayrılmaktı.

"Oynamadığım için Manchester'da zaman kaybettim.

"Sevilla'da kendimi çok iyi hissediyorum. Şehir çok iyi ve biz iyi bir takımız, bu yüzden benim için mükemmel bir yer.

“Oynuyorum ve mutluyum. Ama sezon sonuna kadar buradayım ve bundan sonra nasıl olacağını bilmiyorum.

"United'dan ayrılmak istedim, çünkü oynamak istiyordum. Hala bir kontratım var, fakat ne istediğimi biliyorlar. Neler olacağını sezon sonunda göreceğiz.

“Ralf Rangnick geldiğinde hedefim ayrılmaktı. Yeni bir atmosfere ve yeni bir kulübe sahip olmak istiyordum" dedi.

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Martial'in geleceği, yaz aylarında yeniden değerlendirilecek.

Fransız oyuncunun, Sevilla’da devam edip etmeyeceği veya başka bir kulüple anlaşma olasılıkları henüz belli değil.

Ayrıca, Old Trafford’da kalıp forma mücadelesi verme ihtimali de var.

Şu anda tamamıyla Sevilla’ya odaklanan Martial, takımının 17 Mart'taki son 16 rövanş maçında West Ham ile karşılaşacağı Avrupa Ligi maçında iyi bir performans sergilemeyi hedefleyecek.

Öte yandan Manchester United, belirsiz bir yaz transfer dönemiyle karşı karşıya kalacak.

Kırmızı Şeytanlar, Atletico Madrid tarafından Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından 2021-22 sezonunda bir kupa şansını daha kaybetti.

Yaz aylarında, Ralf Rangnick'in geçici görevinden ayrılması beklenirken United’ın yeni bir menajer bulması gerekecek.

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