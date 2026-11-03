Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da Roma karşısında ikinci yarıda dikkat çekici bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Michael Carrick'in ekibi, Bruno Fernandes'in penaltı golü ve Matheus Cunha'nın son dakikalarda attığı iki golle üç puanı aldı.

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Manchester United, ikinci yarıda bulduğu fırsatları iyi değerlendirerek iki gollük farkı kapattı ve Old Trafford'da Roma'yı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi için ilk yarı kötü geçti. Matias Soule'nin 11. dakikadaki golüyle erken geriye düşen United, Donyell Malen'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına iki farklı yenik girdi. Roma'nın ilk yarıdaki etkili oyununa karşılık veremeyen United'ın devre arasında galibiyet ihtimali istatistiksel olarak düşüktü.

Bruno Fernandes'in 58. dakikada penaltıyı gole çevirerek farkı bire indirmesiyle maçın seyri değişti. Son bölümde oyuna hâkim olan United, maçı toplam 15 şut ve 2,72 beklenen gol (xG) değeriyle tamamladı. Baskı sonunda sonuç verdi: Matheus Cunha, maçın sonlarında üç dakika içinde iki gol atarak takımına kritik galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Carrick'in ekibi, Şampiyonlar Ligi tablosunda 17. sıraya yükseldi.

Kaleci ve savunma

Senne Lammens - 5/10

Kaleci için zor bir akşamdı. Kalesine gelen dört isabetli şutun ikisinde gol yedi. İki kurtarış yapsa da Malen'in penaltısını çıkaramadı ve Soule'nin erken golüne engel olamadı. Pasları, United'ın %52'lik topa sahip olma oranına katkı sağladı ancak Roma'nın ilk yarıda üstünlük kurduğu anlarda gereken güven veren duruşu sergileyemedi.

Leny Yoro - 6/10

Yoro, United'ın 415 isabetli pasına katkıda bulunurken teknik kalitesini zaman zaman gösterdi ancak başlangıçta Malen ve Soule'nin hareketliliği karşısında zorlandı. United'ın sahada daha ileri çıktığı ikinci yarıda toparlandı ve Roma'nın devre arasından sonra hiç şut çekememesinde pay sahibi oldu.

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Diogo Dalot - 6/10

Bek oyuncusu kanatta aktifti ve United'ın 11 ortasına katkı sağladı. İlk golün hazırlık aşamasında pozisyonunu kaybetti ancak savunmada giderek daha iyi oynadı. United'ın Roma'nın kontra ataklarını durdurduğu maçta kayda değer sayıda pas arası yaptı.

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Harry Maguire - 5/10

Getty Images

Tecrübeli stoper inişli çıkışlı bir performans sergiledi. 78. dakikada sarı kart gördü ve ilk yarıda Roma'nın hızlı hücuma geçişleri karşısında zorlandı. United öne geçtikten sonra, 88. dakikada yerini De Ligt'e bıraktı. Başlıca savunma mücadelelerinde %40 başarı oranıyla maçı tamamladı.

Ayden Heaven - 5/10

Genç oyuncu zorlu bir sınav verdi ve Roma'nın 2-0'lık üstünlüğü yakaladığı bölümde gergin göründü. 70. dakikada sarı kart gördü, beş dakika sonra da yerini Lisandro Martinez'e bıraktı. Bu deneyimden ders çıkaracaktır ancak böylesine önemli bir Avrupa maçında gereken otoriteyi ortaya koyamadı.

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Orta saha

Carlos Baleba - 4/10

Baleba, ilk yarıda orta sahayı toparlamakta zorlandı ve ileri koşu yapan rakipleri sık sık takip edemedi. 51. dakikada gördüğü sarı kart, istediği gibi gitmeyen performansının bir başka olumsuz anıydı. Carrick'in orta sahada daha fazla kontrol istemesi üzerine kısa süre sonra yerini Tielemans'a bıraktı.

Kobbie Mainoo - 7/10

United'ın ilk 11'de başlayan orta saha oyuncuları arasında en istikrarlı isimdi. Savunmadan hücuma geçişte kilit rol oynayan Mainoo, takımının ikinci yarıda baskıyı sürdürmesine yardımcı oldu. Penaltıya giden hücumda önemli pay sahibiydi ve baskı altında soğukkanlı kaldı.

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Bruno Fernandes - 8/10

Getty Images

Kaptan, geri dönüşte takımına örnek oldu. Sarı kart gördüğü zorlu ilk yarının ardından sorumluluk alarak 58. dakikadaki penaltıyı gole çevirdi. Cunha'nın 83. dakikadaki beraberlik golünün asistini de yaptı ve United'ın 2,72'lik xG değerine önemli katkı sağladı.

Hücum

Amad Diallo - 6/10

Diallo kanatta sürekli tehdit yarattı ancak United'ın bloklanan altı şutunun da gösterdiği gibi, hücumlarda son pası vermekte sık sık zorlandı. Maçın gidişatını değiştiren üçlü oyuncu değişikliği kapsamında 75. dakikada oyundan çıktı.

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Matheus Cunha - 9/10

Maçın tartışmasız en iyi oyuncusuydu. Uzun süre sessiz kalsa da en kritik anda sahneye çıktı; 83. ve 86. dakikalarda attığı gollerle maçı tersine çevirdi. Uzatma dakikalarında sarı kart da gördü ancak iki takım arasındaki farkı, fırsatları gole çevirmedeki başarısı yarattı.

Bryan Mbeumo - 6/10

Mbeumo, topsuz oyunda çok çalıştı ve sonunda Roma'nın direncini kıran önde baskıya katkıda bulundu. Gol ya da asist yapmasa da hareketliliği, son on dakikada Cunha'nın değerlendirebileceği alanlar açtı.

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Yedekler ve teknik direktör

Youri Tielemans - 7/10

51. dakikada Baleba'nın yerine oyuna girdi ve United'a ihtiyaç duyduğu çeşitli pas seçeneklerini sundu. Girişiyle birlikte United, orta sahaya hâkim olup hücumlarını sürdürdü.

Lisandro Martinez - 6/10

75. dakikada Heaven'ın yerini aldı. Mücadeleci oyunu ve ileriye attığı paslar, son 15 dakikada Roma'nın kendi yarı sahasına hapsolmasına yardımcı oldu.

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Shea Lacey - 7/10

Oyuna sonradan girip büyük etki yarattı. 75. dakikada Diallo'nun yerini aldı ve Cunha'nın 86. dakikadaki galibiyet golünün asistini yaptı. Doğrudan kaleye yönelen oyunu, yorulan Roma savunmasını zorladı.

Matthijs de Ligt - Puan yok

Maçın kalan bölümünde skoru korumak için 88. dakikada oyuna girdi. Puan verilecek kadar süre almadı.

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Mason Mount - Puan yok

Son anlarda takıma enerji katması için 88. dakikada oyuna alındı.

Michael Carrick - 8/10

Carrick, ikinci yarıdaki müdahaleleriyle büyük övgüyü hak etti. Tielemans ve Lacey'yi oyuna alma kararı yerinde çıktı; iki oyuncu da üç gollük geri dönüşte kilit rol oynadı. Devre arasındaki 2-0'lık yenilgiyi galibiyete çevirmesi, taktiksel esnekliğini ve soyunma odası üzerindeki etkisini gösterdi.