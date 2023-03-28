Portekizli süperstara, eski takım arkadaşından hiç duymak istemediği sözler...

Mason Greenwood, Manchester United altyapısından yetişti ve hızlı bir yükseliş yaşayarak A takımdaki yerini aldı.

Ancak, sadece sahadaki performansıyla değil, saha dışında yaşadığı sansasyonel olaylarla da gündemden düşmedi.

Kız arkadaşına şiddet ve saldırının yanı sıra tecavüze teşebbüs suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı ve herkesin büyük bir tepkisini aldı.

Tüm bunların yanında, Kırmızı Şeytanlar'daki takım arkadaşlarını acımasızca eleştirmekten geri kalmadı.

Ne söylendi?

Ve The Athletic'e göre Mason Greenwood, kendisine olan devasa öz güveniyle Manchester United'ın yıldız futbolcularına sert eleştirilerde bulundu.

Haberde, Greenwood'un "Kendi seviyesinde olmayan diğer futbolcuların kimliklerini reddettiği" belirtiliyor.

Ve onun eleştirilerinden, tarihin en iyi futbolcularından birisi olan Cristiano Ronaldo da payını alıyor.

Greenwood, Portekizli süperstarın artık kariyerinin "öldüğünü" ve onun devrinin geride kaldığının altını çiziyor.

Bir kaynak, onun bu eleştirilerine karşın şunları söyledi: "İyi bir oyuncu olduğunu biliyordu ve diğer oyuncuların kötü yönlerini söylemekten asla çekinmiyordu."

Kariyeri nasıl gidiyor?

Greenwood'un kariyeri, Ocak 2022'de bir kadının kendisine karşı iddialarda bulunmasının ardından tutuklanmasıyla tepetaklak oldu.

Tecavüze teşebbüs, saldırı ve kontrol ve zorlayıcı davranışla suçlandı.

Hakim karşısına çıktı ve kendisine bu yıl içinde yargılanacağı söylendi.

Ancak Şubat ayında Kraliyet Savcılık, çok sayıda tanık olduğu iddia edilen kişinin işbirliği yapmayı reddetmesi üzerine suçlamaları düşürdü.

United, tutuklanmasıyla ilgili koşullar hakkında bir iç soruşturma yapacaklarını duyurdu ve kadro dışında bıraktığı oyuncusunun maaşını kesti.