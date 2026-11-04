Manchester United’ın azınlık hissedarı INEOS, Old Trafford’un başındaki Michael Carrick’in geleceğine ilişkin tartışmalar yoğunlaşırken FC Lausanne-Sport’ta teknik direktörün görevden alınmasına onay verdi. Sir Jim Ratcliffe’ın kimya şirketi, zor günler geçiren İsviçre ekibinin teknik direktörü Luka Elsner ile göreve başlamasından yalnızca beş ay sonra, salı günü yollarını ayırdı.

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İsviçre kulübü teknik direktörünü görevden aldı

Lausanne-Sport, 44 yaşındaki teknik direktör Elsner'in ayrılığını doğruladı. Kötü başlangıcın ardından İsviçre Süper Ligi tablosunun son sırasına demir atan kulüp, açıklamayı salı günü yaptı. 1 Haziran'da göreve getirilen Elsner, ilk 12 lig maçının sekizini kaybederken iki yerel kupa maçında da takımın başındaydı. Ayrılık, Ratcliffe'ın sportif yatırımlarını sadeleştirmek amacıyla hem Lausanne'ı hem de Fransız kulübü Nice'i satışa çıkarmasından kısa süre sonra geldi.

Resmî açıklama, karşılıklı anlaşmayla ayrılığı doğruladı

Lausanne-Sport, teknik direktör değişikliğini duyurduğu resmî açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Mevcut sportif durumla ilgili kapsamlı görüşmelerin ardından FC Lausanne-Sport ve Luka Elsner, iş birliklerini sona erdirme konusunda karşılıklı anlaşmaya vardı.

"1 Haziran'da Lausanne'ın teknik direktörlüğünü devralan Luka Elsner, A takımının başında 12 Brack Super League maçına ve iki İsviçre Kupası turuna çıktı. FC Lausanne-Sport, Luka Elsner'in gelişinden bu yana sergilediği profesyonelliği ve bağlılığı vurgulamak istiyor.

"Kulübün projesine yüksek standartlar, uzmanlık ve takımını geliştirme yönündeki sürekli isteğiyle kendini adadı. Metodolojik yaklaşımı ve kullandığı araçlar da teknik ekibin gelişimine katkı sağladı.

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"Bu katkılar kulübü zenginleştirdi ve kulüp, bu kazanımların üzerine inşa etmeye devam edecek. Profesyonel futbolda sonuçların belirleyici olmaya devam ettiği göz önüne alındığında, mevcut sportif gidişat tüm tarafları iş birliğini sona erdirmenin şu anda FC Lausanne-Sport için en iyi karar olduğu konusunda anlaşmaya götürdü."

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INEOS, Avrupa'nın diğer bölgelerindeki çok kulüplü faaliyetlerini azaltırken Britanyalı milyarderin futboldaki odağı Manchester United olmaya devam ediyor. Kulübün Premier Lig'de 17. sırada kalmasına yol açan süregelen istikrarsızlık nedeniyle Carrick'in koltuğu tehlikede.

Ancak yönetim teknik direktör değişikliğini değerlendirirken taraftarlar öfkelerini Ratcliffe ve Glazer ailesine de yöneltiyor. Salı akşamı Roma'ya karşı evinde oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Stretford End'deki taraftarlar, kulüp sahipleri aleyhine tezahürat yaparken 21. dakikada sahaya yeşil ve altın renkli balonlar atarak oyunun durmasına neden oldu. O sırada ev sahibi takım zaten 2-0 gerideydi ve devre arasında yuhalanarak soyunma odasına gitti.

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Avrupa'daki geri dönüş, elenme endişesini azalttı

İlk 45 dakikadaki gergin atmosfere rağmen United, ikinci yarıda toparlanarak Bruno Fernandes'in penaltı golü ve Matheus Cunha'nın iki golüyle 3-2 kazandı. Üç puanı almak, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasını elenme anlamına gelen son 12 sırada bitirme riskini azalttı. Yine de Carrick, Elsner ile aynı kaderi yaşamamak için ligdeki sonuçları hızla iyileştirmek zorunda.