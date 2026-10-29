Manchester United öyle bir kulüp ki sıradan bir lig maçı bile Old Trafford’da, projektör ışıkları altında bir anda büyük bir organizasyon havasına bürünebiliyor. Sezonu baştan sona takip etmek isteyenlerin ise yayın hakları karmaşasında yolunu bulması gerekiyor. Yayıncılar turnuvaya göre değiştiğinden, kısa bir özet işe yarayacaktır.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar’ın karşılaşmalarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor?

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Manchester United’ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları televizyonda ve canlı yayında

Almanya’da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse kaçınılmaz olarak Sky’a çıkıyor. Maç gününün yoğunluğuna göre karşılaşmaların tamamı, tek maç veya dönüşümlü yayın şeklinde canlı yayınlanıyor. Manchester United’ın bütün maçları da buna dahil. Televizyondan izleyemeyenler ise Sky Go veya WOW üzerinden yayına erişebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere yayın paketine Carabao Cup’ı da ekledi. Kısacası Manchester United Lig Kupası’nda oynadığında maçın canlı yayınını yine burada bulabilirsiniz. Böylece farklı yayıncılar arasında gidip gelmenize gerek kalmaz.

Almanya’da FA Cup ve FA Community Shield için adres DAZN. Her iki turnuvanın münhasır yayın hakları bu platformda. Manchester United bu turnuvalardan birinde sahaya çıktığında maçları canlı olarak buradan izleyebilirsiniz.

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 08:30 MUN

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Manchester United maçlarının yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United’ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli bir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız sayfamıza göz atabilirsiniz. Canlı anlatım bağlantılarını maçların başlamasından kısa süre önce burada listeleyeceğiz.

Manchester United maçlarının yayın bilgileri: Kulüp künyesi