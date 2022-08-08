Avusturyalı santrafor transfer dönemi bitmeden Old Trafford'un yolunu tutabilir.

Marko Arnautovic'in menajeri, oyuncusunun üst düzey bir takımdan transfer teklifi aldığını açıkladı.

GOAL, hücum hattına takviye yapmak isteyen Manchester United'ın Bologna forması giyen 33 yaşındaki golcüyle ilgilendiği bilgisine ulaşmıştı.

Serie A ekibinin Arnautovic için yapılan 9 milyon euro değerindeki teklifi reddettiği iddia ediliyor.

Arnautovic cephesi ne söyledi?

Avusturyalı oyuncunun kardeşi ve menajeri Danijel Arnautovic kendilerine bir teklifin ulaştığını ve transfere sıcak baktıklarını ifade etti.

Kurier'e konuşan Arnautovic, "Ünlü bir kulüpten teklif aldığımız doğru. Transfer konusunda Bologna'yla temas halindeyim" sözlerini kullandı.

Manchester United neden Arnautovic'i transfer etmek istiyor?

Kırmızı Şeytanlar yeni teknik direktör Erik ten Hag ile yeniden yapılanma sürecine girdi.

Bu yaz Tyrell Malacia, Lisandro Martinez ve Christian Eriksen'i kadroya katarak savunmaya ve orta sahaya güç katan United, hücum hattına ise henüz hamle yapmadı.

Anthony Martial'in sakatlığı ve Cristiano Ronaldo'nun ayrılık ihtimali sezon ortasında sıkıntı yaşamak istemeyen United'ı arayışa itti.

İngiltere'de Stoke ve West Ham formalarıyla altı sezon top koşturan Arnautovic 2019'da Çin'e transfer olmuş, geçen yaz ise Avrupa'ya dönmüştü.

Premier Lig'de 184 maçta 43 gol atan tecrübeli forvet Manchester United için kısa vadede ideal bir çözüm olabilir.

Ancak Erik ten Hag, Pazar günü Brighton'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

"İsim veremem, çünkü bu yaz yaklaşık 250 oyuncunun adı Manchester United ile anıldı. İki santraforumuz var, hatta Marcus Rashford ile üç bile diyebiliriz.