Hollandalı menajer, takımının iyi oyununu maçın geneline yayamadığından şikayetçi...

NE OLDU? Manchester United, Old Trafford'da Leicester City'ye karşı 3-0'lık rahat bir galibiyet elde ederken goller Marcus Rashford (2) ve Jadon Sancho'dan geldi.

Ancak Hollandalı menajer, takımının bazı bölümlerdeki performansından son derece rahatsız...

Ten hag, özellikle ilk 45 dakikadaki oyun kalitesinden memnun olmadığını ifade etti.

NE DEDİLER: Hollandalı menajer Sky Sports'a şunları söyledi:

"Sonuçtan memnunuz, harika bir sonuç aldık. Üç günde bir oynadığınızda her zaman aynı performansı yakalayamazsınız. Bugün gerçekten zordu.

"Leicester ilk yarı harika oynadı. Biz berbat ve disiplinsizdik. Büyük sorunlar yaşadık ve devre arasında gol yemememizin tek nedeni David de Gea oldu.

"Neyse ki devre arasında bazı şeyleri onardık ve ikinci yarı harika bir oyun ortaya koyduk.

"Çok büyük keyif aldık, bu kadar çok pozisyon yarattığımızı ve harika goller attığımızı izlemek keyifliydi."

BÜYÜK RESİM: United, Avrupa Ligi'nde Barcelona ile 2-2 berabere kaldıktan sadece üç gün sonra Leicester'ı farklı yendi.

Ve toplamda oynadıkları son sekiz maçlarında yenilgi yüzü görmediler.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Ten Hag'ın takımı, Perşembe günü Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Barcelona ile karşılaşacak.

Kırmızı Şeytanlar, son dönemdeki üstün formlarını sürdürmeyi hedefliyor.