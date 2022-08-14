Manchester United'ın kalecisi David De Gea'dan Erik ten Hag dönemi hakkında acı itiraf: "Yerimizde sayıyoruz"

Tecrübeli file bekçisi 4-0'lık Brentford yenilgisinin ardından kameraların karşısına geçti.

David de Gea, Manchester United'ın içinde bulunduğu durumdan nasıl çıkacağı hakkında bir fikri olmadığını açıkladı.

Geçen sezon Premier Lig'de kulüp tarihinin en kötü derecesini elde eden Kırmızı Şeytanlar 2022/23 sezonuna da kabus gibi girdi.

Açılış haftasındaki Brighton yenilgisinin ardından Brentford deplasmanında hezimete uğrayan United'da Erik ten Hag'ın gelişi de kara bulutları dağıtmaya yetmedi.

De Gea ne söyledi?

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan İspanyol kaleciye 'takım halinde nasıl daha iyiye gidecekleri' soruldu.

"Dürüst olmak gerekirse emin değilim. Diğer takımlar önemli gelişme gösteriyor, biz ise yerimizde sayıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, ama bu yeterli değil."

"Premier Lig'deki maçlarda iyi performans göstermeliyiz. Asıl önemli olan bu maçlar. Birbirimize kenetlenmeli, her zamankinden daha sıkı çalışmalıyız. Teknik direktörün bizden istediklerini bir an önce yapmaya çalışmalı ve arma için, kulüp için oynamalıyız."

United'ı zorlu bir sınav bekliyor

İlk iki haftayı puansız geçen United eksi beş averajla Premier Lig'in son sırasında yer alıyor.

Sıkıntılı bir süreçten geçen takım önümüzdeki hafta huzursuzluğu biraz daha derinleştirmesi muhtemel bir maça çıkacak.

United 22 Ağustos Pazartesi günü Old Trafford'da Liverpool'u konuk edecek. Liverpool geçen sezon United'ı evinde 4-0, deplasmanda ise 5-0 mağlup etmişti.