Kırmızı Şeytanlar'ın iki yıldızı arasında, istenmeyen bir görüntü ekranlara yansıdı.

Manchester United'ın yıldızı Antony, Çarşamba günü Crystal Palace ile oynanan karşılaşmada Bruno Fernandes'e karşı çok sert ifadeler kullandı.

Ve takım arkadaşına "Or*spu çocuğu" diye seslendi.

İki yıldız, Selhurst Park'taki maçın başlamasına yarım saatten kısa bir süre kala, Fernandes'in Antony'ye atamadığı pas sonrasında küçük bir tartışma yaşadı.

Ve Brezilyalı oyuncunun epey öfkeli olduğu açıktı. Bunun etkileri maça da yansıyınca ortaya istenmeyen bir görüntü çıktı.

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Ne oldu?

Antony, önündeki Fernandes ile sağ kanada doğru hareketlendi ve topa sahipti, ancak takım arkadaşı ofsaytta kalmamak için geri dönmek zorunda kaldı.

Brezilyalı kanat oyuncusu topu ayağında biraz fazla tutunca sinirler gerildi.

Ve bunun üzerine Antony, takım arkadaşına öfkeli bir şekilde tepki verdi ve ona Portekizce'de Or*spu çocuğu anlamına gelen "Filho da puta" diye bağırdı.

İkili, bu tartışmayla öne çıkarken gerginlik çok fazla sürmedi ve iki oyuncu da sakinleşti.

Antony, dakikalar sonra rakip kaleci Vincent Guaita’yı zorlamaya çalıştı ve şutu direkten döndü.

Ardından Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst da Luke Shaw'un ceza sahasına gönderdiği topu üst direğin üzerinden dışarıya yolladı.

Devreden hemen önce United'ı öne geçiren isim Fernandes’ti. Christian Eriksen ile ortaklıklarının sonucunda topu rakip ağlara bırakarak takımını öne geçirdi.

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Fernandes'in formu dikkat çekiyor

Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları Manchester City derbisinde de gol atma başarısı gösterdi.

Fernandes, takımı adına tehlikeli pozisyonlara girdi ve etkili bir performans ortaya koydu.

Ancak Antony, normal sürenin bitimine 20 dakikadan az bir süre kala yerini Alejandro Garnacho’ya bıraktı.

Erik ten Hag'ın ekibi, derbide aldığı galibiyetin avantajını elinde tutamadı ve yediği golle mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Manchester United, dokuz maçlık galibiyet serisinin ardından gidişatını sekteye uğratarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Kırmızı Şeytanlar, pazar günü sahalarında Premier Lig’in lideri Arsenal’ı ağırlayacak ve bu büyük hesaplaşma, ligin gidişatı için son derece önemli bir yere sahip…