Manchester United'ın hedefindeki Denis Zakaria'nın transferi için yeşil ışık

Bu sezon sergilediği performans ve aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Manchester United, Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı Şeytanlar, Alman teknik adam Ralf Rangnick'in isteği doğrultusunda transferde rotayı Almanya'ya çevirdi.

BILD'de yer alan haberde; Borussia Mönchengladbach'ın başarılı orta saha oyuncusu Denis Zakaria'yı isteyen kulüpler arasında Manchester United'ın favori konumda olduğu bilgisi yer almıştı.

Olumlu işaretler artıyor

Gazeteci Simon Dobson, Manchester United'ın Zakaria için Gladbach ile pazarlık masasına oturduğunu duyurdu.

Mönchengladbach cephesinden gelen demeç ise transfer iddialarını iyice güçlendirdi. Basın toplantısı düzenleyen sportif direktör Max Eberl, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Zakaria ve Matthias Ginter ile ilgili soruları yanıtladı.

Eberl ne söyledi?

"Ekonomik açıdan iyi bir teklif geldiği takdirde birinin ya da her ikisinin ara transferde kulüpten ayrılma ihtimali var."

"Henüz masama gelen bir teklif yok. Basında çıkan spekülasyonlar bizim konumuz değil."

Rangnick transfer konusunda tecrübeli

63 yaşındaki futbol adamı teknik direktörlükte olduğu kadar yöneticilik pozisyonunda da büyük bir tecrübeye sahip. Salzburg ve Leipzig kulüplerinde yedi yıl boyunca sportif direktörlük yapan Rangnick, 2019'da Red Bull çatısı altındaki tüm kulüplerde futboldan sorumlu isim konumuna getirilmişti.

Yaz döneminde Raphael Varane, Jadon Sancho ve Cristiano Ronaldo gibi önemli transferlere imza atan United, orta sahaya ise takviye yapmamıştı. Ancak Pogba'nın sakatlığıyla birlikte Fred ve McTominay bu bölgedeki yükü taşımakta yetersiz kaldı.

Bayern ve Dortmund da takipte

Dört buçuk yıldır Gladbach forması giyen Zakaria, United orta sahasına dinamizm katabilecek ve Rangnick'in pres ağırlıklı oyununa uyum sağlayabilecek bir isim olarak görülüyor.

25 yaşındaki oyuncuyla Bundesliga'nın iki devi Bayern Münih ve Borussia Dortmund da ilgileniyor. Manchester United, Zakaria'yı bedelsiz transfer etmek için sezon sonunu beklediği taktirde, oyuncuyu bu iki kulüpten birine kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

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