Başkentte başarılı bir sezonu daha geride bırakan İspanyol oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Adı bir süredir Manchester United ile anılan Marco Asensio transfer dedikodularını doğal karşıladığını açıkladı.

İspanya milli takımının da formasını giyen yetenekli oyuncu, Santiago Bernabeu'daki kupa koleksiyonuna bir La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu daha ekledi.

Buna karşın kulüpten ayrılması gündemde olan Asensio milli aradan sonra yönetimle masaya oturacağını itiraf etti.

Asensio, Real Madrid'deki geleceği hakkında ne söyledi?

İspanya'nın Uluslar Ligi kadrosunda yer alan 26 yaşındaki oyuncu basın mensuplarının kulüp kariyeriyle ilgili sorularını yanıtladı.

"Bir yıl daha sözleşmem var. Şu anda milli takıma konsantreyim."

"Milli maçlar bitince geleceğime dair bir görüşme yapacağız. Farklı ihtimaller mevcut. Takımda kalıp sözleşmemi bitirmem her zaman mümkün."

"Söylentiler futbolun bir parçası, hele bir de Real Madrid'de oynuyorsanız. Üst düzey oyuncular sürekli transfer gündeminin içinde. Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor."

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Manchester United neden Asensio'yu istiyor?

Ajax teknik direktörü Erik ten Hag'ı takımın başına getiren United 2022/23 sezonu öncesinde beş yeni transfer yapmayı planlıyor.

Frenkie de Jong'u Barcelona'dan ayrılmaya ikna etmek için çabalarını sürdüren Kırmızı Şeytanlar'ın geniş bir transfer listesi var.

Listedeki isimlerden biri de Asensio. Geride bıraktığımız sezonda Real Madrid formadıyla 42 maçta 12 gol atan kanat oyuncusu, Manchester United hücumuna zenginlik katabilecek bir isim.