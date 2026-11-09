Manchester United, ocak ayı transfer dönemi öncesinde Juventus'un bek oyuncusu Andrea Cambiaso'yu takip ediyor. Sözleşmesinin sona ermesi yaklaşan Luke Shaw'un Old Trafford'daki geleceği ise belirsizliğini koruyor.

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Manchester United'ın hedefinde İtalyan savunmacı var

Bek arayışındaki Manchester United, TeamTalk'un TuttoJuve'ye dayandırdığı haberine göre 26 yaşındaki İtalya millî takım oyuncusu hakkında bilgi aldı. Kulübün ortak sahiplerinden INEOS, yaz transfer döneminde teknik direktör Michael Carrick için Old Trafford'a bir sol bek getiremedi.

Savunmacı, her iki kanatta da bek veya kanat oyuncusu olarak görev yapabiliyor. Torino kentinin kulübüyle çıktığı 142 maçta sekiz gol atıp 19 asist yaptı. Bu çok yönlülüğü United'ın dikkatini çekti.

Maaş talebi sözleşme yenilemeyi zorlaştırıyor

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Bilinen fiziksel sorunlarına rağmen 31 yaşındaki İngiliz bek Shaw, en iyi formuna döndüğünde Carrick'in ilk tercihi olmaya devam ediyor. Mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. TEAMtalk'tan Graeme Bailey, 21 Ekim'de INEOS'un sözleşme yenilemek için katı şartlar belirlediğini açıkladı: “United, 31 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak istiyor ve görüşmelere başladı. Ancak çözülmesi gereken önemli sorunlar var.

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Shaw geçen sezon hiçbir maç kaçırmadı, ancak bu sezon şimdiden bazı maçları kaçırdı. Bu nedenle oynayabilecek durumda olması ve aldığı süre, United'ın ona yeni bir sözleşme teklif edip etmeyeceğine karar verirken değerlendireceği temel etkenler olacak. Maaşı da bir başka sorun: En yüksek maaş alan oyuncular arasında yer alıyor ve sözleşmesini yenilemek için maaşında indirimi kabul etmesi gerekebilir.”

Yazın yapılacak yeniden yapılanma tecrübeli oyuncuları tehdit ediyor

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Bu görüşmelere rağmen Fabrizio Romano, Shaw'ın gelecek yaz sözleşmesi sona erdiğinde, kulübün tamamını etkileyecek daha kapsamlı yapısal değişiklikler sırasında takımdan ayrılabileceğini söylüyor: “Luke Shaw, 2027'de Manchester United'dan ayrılabilir. Kulüp, yolları ayırmayı şimdiden değerlendiriyor. Bu ciddi bir ihtimal. United'da 2027'de çok sayıda değişiklik bekliyorum.

Teknik direktör konusunda ne olacağını göreceğiz: Michael Carrick şimdilik takımın başında kalıyor, ancak performansı sürekli takip edilecek. Ardından, hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından mercek altında olan yöneticilerle ilgili ne olacağını göreceğiz. Değişiklikler yalnızca oyuncuları değil, birçok kişiyi etkileyecek. Luke Shaw sezon sonunda Manchester United'dan ayrılabilir.”

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Ocak transfer dönemi Juventus'un kararlılığını sınayacak

Cambiaso'nun Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sürdüğü için onu transfer etmek kolay olmayacak. Carrick kulübün başında kalmaya devam ederse INEOS, ocak ayında savunmasını güçlendirmeyi hâlâ planlıyor. Shaw ise yeni bir sözleşme imzalamayı umuyorsa önümüzdeki aylarda fiziksel olarak hazır olduğunu kanıtlamak zorunda.