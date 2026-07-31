Manchester United'ın hedefi Old Trafford'dan kaçıyor: Chelsea transferi bitirmek için harekete geçti

Chelsea, mevcut yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirme planına bağlı kalmayı sürdürüyor. Kulüp, yüksek maddi taleplerine tutunmasına rağmen Bournemouth yönetimini en önemli oyuncularından birini bırakmaya ikna etmek amacıyla yeni bir girişimde bulunarak Bournemouth'un yıldızı Alex Scott için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynakların "CaughtOffside" sitesine açıkladığına göre Chelsea, Bournemouth'un daha önce yaptığı 64 milyon sterlinlik teklifi reddetmesinin ardından Alex Scott'ı kadrosuna katmak için yaklaşık 70 milyon sterlin değerinde iyileştirilmiş bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Kaynaklar, 22 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusunun, yeni sezona hazırlık kapsamında orta sahayı takviye etmek için ideal bir seçenek olarak gördüğü Chelsea yönetiminin yaz transfer piyasasındaki en önemli hedeflerinden biri olmaya devam ettiğini doğruladı.

Chelsea teklifinin değerini yükseltmeye hazır olsa da yeni teklif, Bournemouth'un oyuncuyu bırakmak için belirlediği değerin hâlâ altında kalıyor; zira kulüp, transferin tamamlanmasına onay vermek için 80 milyon sterlin talep ediyor.

Raporlar, Bournemouth yönetiminin şu an için tutumundan geri adım atmaya niyetli olmadığına işaret ediyor. Bu da iki taraf arasındaki maddi farkın hâlâ devam ettiği ve önümüzdeki günlerde müzakereleri sekteye uğratabileceği anlamına geliyor.

Henderson transferi ve büyüklerin ilgisi

Kaynaklar, Chelsea'nin Jordan Henderson'ı kadrosuna katma girişiminin, kulübün mevcut transfer döneminde genç bir orta saha oyuncusu transfer etme ilgisini etkilemeyeceğini belirtti. Alex Scott, uzun yıllar rekabet edebilecek bir takım inşa etme projesi kapsamında Chelsea yönetiminin tercih edilen seçeneği olmayı sürdürüyor.

Alex Scott'a olan ilgi yalnızca Chelsea ile sınırlı değil; birçok İngiliz kulübü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Manchester United, Liverpool ve Tottenham, hizmetleriyle ilgilenen kulüpler arasında yer alırken Arsenal daha önce ilgisini başka hedeflere yöneltmeden önce oyuncuyu transfer etme olasılığı hakkında araştırma yapmıştı.

Müzakerelere yakın bir kaynak şunları söyledi: "Chelsea, Alex Scott dosyasında büyük bir mesafe kat etti ve yaklaşık 70 milyon sterlin değerinde yeni bir teklif sunmaya hazır. Ancak Bournemouth'un bu teklifi de reddetmesi muhtemel."

Aynı kaynak şunları ekledi: "Önümüzdeki günlerde neler olacağını beklememiz gerekiyor; başka kulüpler de müzakere hattına girebilir. Özellikle Andoni Iraola oyuncunun potansiyeline büyük hayranlık duyuyor, bu nedenle Liverpool'un rekabete dahil olma ihtimali göz ardı edilemez."

Arsenal ve Manchester United önceliklerini değiştiriyor

Aynı kaynaklara göre Arsenal artık orta sahayı takviye etmek için daha çok Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmaya odaklanmış durumda; Manchester United ise Alex Scott'a olan ilgisinden geri adım atarak transfer piyasasında başka seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Elli Junior Kroupi'nin sakatlığı, Alex Scott'ın geleceğine gölge düşürdü. Zira bazı raporlar, forvetin yokluğunun Bournemouth'u yıldızlarına daha sıkı sarılmaya ve bu yaz herhangi bir temel oyuncusundan vazgeçmemeye itebileceğini değerlendiriyor.

Sakatlığın kulübü büyük bir satış transferini tamamlamaya zorlayabileceğine işaret eden tahminler bulunsa da diğer kaynaklar bu varsayımı yalanlayarak Bournemouth'un yıldızlarından birini satmaya zorlayacak herhangi bir maddi baskı yaşamadığını doğruladı.

Bournemouth, Avrupa kupalarına katılmayı başarmasının ardından istikrarlı bir maddi konuma sahip; bu da ona oyuncularına yapılan tekliflerle başa çıkmada büyük bir esneklik sağlıyor.

Ayrıca kulüp, daha önce yıldızlarından bazılarını satarak büyük maddi gelirler elde etmişti. Bunların başında geçen kış transfer döneminde Antoine Semenyo'nun satışı geliyor; buna ek olarak Dean Huijsen ve Milos Kerkez'in ayrılığı da bulunuyor. Bu da kulüp yönetimini, uygun gördüğü maddi karşılığı almadıkça bu yaz yeni bir satış transferi yapmaya hevesli olmaktan uzaklaştırıyor.