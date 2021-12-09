Manchester United'ın genç yıldızı Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasını Young Boys karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle tamamladı.

Kırmızı Şeytanlar, son 16 turuna kalırken Ralf Rangnick, İsviçre ekibi karşısında yedek ağırlıklı bir kadro ile sahadaydı.

United'ın genç yıldızı Mason Greenwood da ilk 11'deydi ve 9. dakikada yarım vole ile harika bir gol attı.

20 yaşındaki forvetin attığı bu gol, aynı zamanda bir rekor kırdığı anlamına da geliyor.

Greenwood hangi rekoru kırdı?

İngiliz futbolcu Young Boys'a karşı fileleri havalandırarak, Manchester United formasıyla Avrupa kupalarındaki 8. golünü kaydetti.

Greenwood, Marcus Rashford'ı geride bıraktı ve 21. yaşını doldurmadan Avrupa'da 8 gol atan ilk United oyuncusu oldu.

Greenwood ve Haaland benzer oyuncular mı?

Genç oyuncunun performansı sonrası, Erling Haaland'ı Salzburg'da çalıştırmış olan Ralf Rangnick'e soruldu ve Alman menajerden iki oyuncuyu kıyaslaması istendi.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenlene Rangnick ise bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu iki oyuncuyu karşılaştırmamız gerektiğini düşünmüyorum, çünkü onlar farklı türde forvetler.

"Erling Haaland son derece fiziksel, 1.93 veya 1.94 boyunda ve farklı bir forvet türü. Erling benim için bir forvet oyuncusu, tek forvet olarak bir hedef adam gibi veya 4-4-2'de başka bir forvetle birlikte oynayabilir.

"Bence Greenwood ise dokuz buçuktan daha fazlası. Forvet olarak oynayabilir veya kanattan da gelebilir ve başka bir forvetle birlikte oynayabilir.

"Çok teknik. Hem sağ hem de sol ayağını iyi kullanabiliyor. Ancak fiziksel olarak gelişmesi gerekiyor. Teknik olarak topla yapabildiği her şey ise olağanüstü."

"Yani teknik seviyesi hakkında çok endişeli değilim. Kendisinin en güçlü versiyonu olması için onu fiziksel ve zihinsel olarak geliştirmemiz gerekiyor ve bunu başarırsak düzenli bir oyuncu olabilir ve gelecek için kulübümüz için çok değerli bir oyuncu olabilir."

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