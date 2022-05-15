Manchester United'ın genç yıldızı Jadon Sancho'nun Erik ten Hag heyecanı

Premier Lig'de beklentilerin altında bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi potasının dışında kalan Manchester United'ın genç yıldızı Jadon Sancho, gelecek sezon Erik ten Hag yönetiminde yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Sezon başında Dortmund'dan transfer edilen İngiliz oyuncu, önümüzdeki sezonun kendisi açısından bireysel olarak da daha iyi geçeceğini belirtti.

Bundesliga'daki başarılarla dolu dört yıllık kariyerinin ardından yaz transfer döneminde 90 milyon dolar karşılığında transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, yüksek bonservis bedelinin de etkisiyle oluşan büyük beklentileri karşılamayı ilk sezonunda başaramadı.

Buna rağmen gelecekten umutlu olan genç yıldız, United'ın eski günlerine döneceğini söyledi.

Sancho ne söyledi?

"Yeni bir menajerin göreve gelmesini ve takımda yapacağı değişiklikleri görmek için sabırsızlanıyoruz. Yeni bir başlangıç yapacağız ve yeni planları büyük bir merakla bekliyoruz. Hayatta yalnızca olumlu düşünmeniz gerekiyor. Manchester United kariyerimin başındayım ve United'ın başarılarla dolu geçmişini düşündüğümüzde bu sezon Manchester United için kolay geçmedi.

"United kazandığı kupalarla ve her zaman en iyilerden biri olmasıyla bilinen bir kulüp. Bu yüzden hepimiz için zor bir dönemden geçtik ama yine de yeniden ayağa kalkıp, Manchester United'ı eski günlerine geri döndüreceğiz. Bütün takım arkadaşlarımın hedefe odaklanacağını ve takım olarak bunu başarabilecek kaliteye sahip olduğumuzu biliyorum"

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