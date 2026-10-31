Manchester United'ın gelecek vadeden oyuncusu JJ Gabriel'in Paris Saint-Germain'in iyileştirilmiş teklifini reddettiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından Real Madrid, oyuncunun transferi için açık favori konumuna geldi. Büyük umutlar bağlanan 16 yaşındaki hücum orta saha oyuncusu, Michael Carrick yönetiminde A takımda yeterince forma şansı bulamamaktan duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle Old Trafford'dan ayrılmaya kararlı.

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Gabriel, PSG'nin teklifini geri çevirdi

Gabriel'in PSG'nin revize edilmiş sözleşme teklifini reddettiği, Sport'un haberinde öne sürüldü. 16 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu ve temsilcileri, iyileştirilmiş mali teklife rağmen tutumlarının değişmediğini PSG'ye bildirdi.

Bu karar, potansiyeliyle dikkat çeken genç oyuncuyla sözleşme imzalama yarışında Madrid'i en avantajlı konuma getiriyor. Gabriel'in, yüksek potansiyelini en iyi şekilde geliştirebileceğine inandığı İspanya'ya gitmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Real Madrid cazip bir mali paket hazırlıyor

PSG, iddialı projesinin ve genç yeteneklere güvenme isteğinin İngiliz genç oyuncuyu ikna edeceğini umuyordu. Ancak Gabriel ve menajeri Ali Barat, La Liga'ya transfer olmaya odaklanmış durumda. Real Madrid artık transferi tamamlamanın açık ara favorisi. Barcelona ve Bayern Münih daha önce genç oyuncunun transferiyle ilgilendi, ancak iki kulüp de yüksek maliyetli bir teklif yarışına girmemeye karar vererek kısa sürede geri çekildi.

Madrid'in üç yıllık bir anlaşma kapsamında 10 milyon avronun (8,7 milyon sterlin) üzerinde bir ödeme yapmaya hazır olduğu bildiriliyor. Bu yüksek tutar, United'a ödenecek bir transfer bedelini değil, oyuncu için önerilen toplam paketi ifade ediyor.

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Old Trafford'da A takıma yükselme konusunda hayal kırıklığı artıyor

Gabriel, Eylül ayında Old Trafford'dan ayrılmayı resmen talep etti. Genç oyuncu, gelişim sürecine ilişkin anlaşmazlıklar ve Carrick yönetiminde A takımda yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

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Genç oyuncunun temsilcileri daha önce bu sezon alacağı süre konusunda güvence istemişti. Manchester United bu talepleri kabul etmedi ve sonrasında bozulan ilişkiyi düzeltme girişimleri de sonuçsuz kaldı.

Akademiye 11 yaşında katılan ofansif orta saha oyuncusu, altyapıda olağanüstü bir performans sergiledi. Sezon öncesi hazırlıkları için A takım kadrosuna katılmadan önce 18 yaş altı takımında çıktığı 32 maçta 29 gol attı.

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İdari engeller Madrid'e olası transferi geciktiriyor

Madrid avantajlı konumda olmasına rağmen Gabriel, bir sonraki durağını resmen açıklamadı. Uluslararası bir transferin tamamlanabilmesi için çeşitli idari meselelerin çözülmesi gerekiyor.

Genç oyuncunun 18 yaşına girmeden yurt dışına transfer olabilmesi, Avrupa pasaportu aracılığıyla FIFA'nın kısıtlamalarından muafiyet almasına bağlı. Gerekli tüm belgelerin ve mevzuat şartlarının eksiksiz karşılanması gerekiyor.

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Yurt dışına transferi gerçekleşirse United yalnızca mütevazı bir yetiştirme tazminatı alacak. Bu ödemenin yaklaşık 350 bin sterlin olması bekleniyor; bu da yaklaşan ayrılığını Manchester United için özellikle can sıkıcı kılıyor.