Ralf Rangnick, Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag'ı Manchester United'ın yeni menajeri olarak belirledi.

United, takımın 2021-22 sezonuna kötü başlamasının ardından Ole Gunnar Solskjaer'i görevden almaya karar verdikten sonra Rangnick'te geçici olarak takımın başına getirmişti.

Rangnick o zamandan beri gemiyi sabit tutmayı başardı ve Kırmızı Şeytanların Premier Lig'de ilk dörtte bitirme umutlarını yeniden canlandırdı, ancak sezon sonunda danışman rolüne geçecek.

Solskjaer yerine kalıcı bir menajer hala aranıyor ve Ten Hag'ın bu rol için önde gelen adaylardan biri olduğu bildirildi.

Rangnick, Hollandalı ile yapılan herhangi bir görüşme yapmış değil, ancak onu futbolun seçkin menajerleri arasında görüyor.

Ne söylendi?

United menajeri Sky Sports'a verdiği demeçte, "Onu bir insan olarak tanımıyorum, ancak Ajax'ın onunla nasıl geliştiğini gördüm."

"Bayern Münih'teyken yaptığı çalışmaları da biliyorum ve Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğu açık ve net.

"Şu ana kadar herhangi bir yeni menajer hakkında konuşmadık ve bu nedenle onun hakkında da konuşmadık” dedi.

Rangnick, United'ın Manchester City ile oynayacağı kritik derbi maçı öncesinde konuştu. Sezon sonunda yerini doldurmak için aklında zaten tercih edilen bir seçeneği olduğunu açıkladı.

"Şimdiye kadar bunu konuşmadık" dedi. "[Futbol direktörü] John Murtough ya da başka biriyle. Geldiğimden bu yana geçen haftalar ve aylar boyunca bu konu hakkında hiç konuşmadık. Fikrimi ve ne yapacağımı biliyorum ama şu ana kadar bunun hakkında konuşmadık. Sana söyleyebileceğim tek şey bu."

Ten Hag'ın kariyeri

Ten Hag, antrenörlük kariyerine 2012 yılında Bayern Münih II'yi devralmadan önce bir yıl geçirdiği Go Ahead Eagles ile başladı.

52 yaşındaki hoca, Almanya'dan ayrıldıktan sonra Twente'ye geldi ve 2016-17 sezonunda Eredivisie'de dördüncü sırada yer aldı. Bu süreçte Ajax'ın dikkatini çekti.

Ten Hag, Johan Cruyff Arena'da ilk olarak iki buçuk yıllık sözleşmeye imza attı ve iki Eredivisie şampiyonluğu da dahil olmak üzere 4 yerel kupa kazandı. Ardından söleşmesini uzattı.

Ajax bu sezon da şampiyonluğun favorisi ve Şampiyonlar Ligi'nde hala güçlü konumda. Ancak Ten Hag, kontratının son 18 ayına girdi ve United yaz aylarında onunla görüşebilir.

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