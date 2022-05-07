Manchester United'ın geçici menajeri Ralf Rangnick kış transfer döneminde kadroya takviye yapmak istediklerini ancak yönetim kurulunun bu talebi geri çevirdiğini belirtti.

Takımın bir forvet takviyesine ihtiyaç duyduğuna inanan Alman çalıştırıcı, Anthony Martial ve Mason Greenwood'u kaybetmelerinin ardından golcü aradıklarını ancak yönetimin transfer yapmaya sıcak bakmadığını aktardı.

Ne söylendi?

Ara transfer döneminde piyasa alabilecekleri çok fazla alternatif olmadığını belirten Rangnick yine de yönetimin onay vermiş olsa Juventus'a imza atan Dusan Vlahovic, Liverpool'a giden Luis Diaz ve Manchester City ile anlaşan Julian Alvarez'i kadroya katabileceklerini söyledi:

"Dört günlük zamanımız vardı. Pazar günü Grenwood'un yaşadığı sorunlar nedeniyle bilgilendirildim. Martial takımdan ayrılmıştı. Hücum hattında eksik olduğumuzun ve bir takviye yapmamız gerektiğinin farkındaydım.

"Hala üç kulvarda mücadele ediyorduk. Yönetim kuruluyla temas kurdum ve en azından kiralık bir oyuncu alıp alamayacağımızı sordum ama geri dönüş olumsuz oldu. 48 saatimiz vardı ve bu durumu masaya yatırabilirdik ama yönetim bunu yapmamızı istemedi.

"Bu kötü sezona dair iyi tek bir şey varsa o da herkesin sorunların ne kadar büyük ve nerede olduğunu anlamasıdır. Manchester United'ın seviyesini tekrar yükseltmek ve yeniden ciddi bir şampiyonluk adayı olması için herkesin yapılması gerekenleri kavraması gerekiyor.

"Bana kalırsa bütün mesele bu ve yapılması gerekenler çok açık. Şimdi hep beraber ileriye bakmalıyız. Yeni menajerimiz ve yönetim kurulumuzla birlikte geleceği planlayacağız. İşimiz sadece iyi oyuncular bulmak değil onları Manchester United'a gelmeye ikna etmek"

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