Manchester United'ın geçici menajeri Michael Carrick: Kadroyu Ralf Rangnick belirlemedi

Solskjaer'in kovulmasıyla geçici olarak takımın başına getirilen Michael Carrick, Chelsea'yle 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından kadro tercihiyle ilgili soruları yanıtladı.

90 dakika boyunca sadece üç şut çekmesine rağmen Jadon Sancho'nun golüyle öne geçmeyi başaran United, Jorginho'nun penaltı golüyle bir puana razı oldu.

Cristiano Ronaldo'nun maça yedek kulübesinde başlaması dikkat çekti. Portekizli yıldız 64. dakikada Sancho'nun yerine oyuna dahil olurken, Carrick kadro seçiminde Rangnick'in rolü olmadığını belirtti.

Ne söyledi?

BBC Sport'a konuşan Carrick'e, maç öncesinde ve maç sırasındaki tercihlerinde Rangnick'e danışıp danışmadığı soruldu.

"Hayır, böyle bir şey olmadı. Açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradım. Buraya kazanmaya gelmiştik. Öne de geçtik, ama üstünlüğümüzü koruyamadık."

"Kazanma açlığımız ve isteğimiz kendini gösterdi. Maçın her anında akıcı bir futbol oynamanın mümkün olmayacağını biliyorduk, ama mücadeleye hazırdık."

Carrick, "Karışık duygular içindeyim. İşler istediğimiz gibi gitse burada ben olmazdım" sözleriyle Solskjaer'in gidişi nedeniyle yaşadığı üzüntüyü bir kez daha dile getirdi.

Rangnick bekleniyor

İki yıldır takım çalıştırmayan Rangnick, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra Manchester United'la resmi sözleşme imzalayacak.

Alman çalıştırıcının gelişiyle takımda ciddi bir taktiksel değişim yaşanacağı tahmin ediliyor. Solskjaer, Mourinho döneminin ardından takımı ayağa kaldıran isim olsa da, United geçen sezon elde edilen lig ikinciliğinin ardından, flaş transferlere rağmen beklenen sıçramayı yapamamıştı.

United, Rangnick'i göreve getirerek, Tuchel'in Chelsea'de yarattığı etkinin bir benzerini oluşturmayı hedefliyor. Rangnick'in öğrencilerinden biri olan Tuchel, sezon ortasında devraldığı Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

İlk sınav Arsenal

Her şey planlandığı gibi giderse, Rangnick, Manchester United'ın başındaki ilk maçına 2 Aralık'ta Arsenal'e karşı çıkacak.

Kırmızı Şeytanlar, Arsenal'i konuk ettikten sonra ligin yükselişteki ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaşacak. Devamında ise Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Young Boys'a rakip olacaklar.