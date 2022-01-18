Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, sahalara ne zaman dönecek?

Manchester United’da Paul Pogba, Ole Gunnar Solskjaer'in kasım ayı sonlarında görevden ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Ralf Rangnick döneminde henüz forma giyemedi.

Pogba, 2021'in sonundan beri United kadrosunda yok. Peki, Fransız oyuncu neden oynamıyor ve ne zaman dönecek? GOAL, bu duruma açıklık getiriyor.

Paul Pogba neden United’da oynamıyor?

Fransız yıldız, kasım ayında Fransa Milli Takımı’ndayken yaşadığı kasık sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalmıştı.

Formuna yeniden kavuşmak için daha sıcak hava koşullarında çalışan Pogba, bir süre Dubai'de antrenman yaptı.

Pogba, United'a ne zaman dönecek?

Rangnick, 18 Ocak'ta Fransız oyuncunun bir sonraki milli aradan sonra oynayabilecek durumda olacağını belirtti.

17 Ocak'ta Instagram'da yayınlanan görüntüler, Pogba'nın antrenmana döndüğünü gösteriyordu. United’ın Alman menajeri, Fransız oyuncunun 4 Şubat'ta FA Cup'ta Middlesbrough ile karşı karşıya gelecekleri maçta sahaya çıkacağından emin konuştu:

"Paul Pogba, dün takımla beraber ilk antrenmanmanını yaptı ve ilk idman seansında ne tür olağanüstü bir oyuncu olduğunu yeniden gösterdi.

"Bir süre daha bizimle beraber olamayacak, ama umarım milli aradan sonra, Middlesbrough'ya karşı kupa maçımızda takımdaki yerini alacak.

“Burnley'e karşı oynayacağımız maçta da bizim için çok iyi bir seçenek olabilir.”

Pogba, United çin hangi maçları kaçıracak?

Fransız yıldız, 4 Şubat'ta FA Cup’taki Middlesbrough maçında oynayabilecek olsa da milli aranın bitmesini beklemek zorunda.

Paul Pogba, Premier Lig’deki Brentford ve West Ham'a karşı oynayacakları maçlarda Kırmızı Şeytanların kadrosunda yer alamayacak.

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