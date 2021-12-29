Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'dan imalı paylaşım: "Soruna değil, çözüme bakın"

Paul Pogba, Fransa Milli Takımı’nın idmanındayken kalçasından sakatlandığı için kasım ayından beri sahalardan uzak kaldı.

2016 yılında, Juventus’tan United'a 89 milyon sterline transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda Old Trafford'daki sözleşmesi bitiyor.

Pogba’nın sezon sonunda takımdan ücretsiz ayrılabilme ihtimali var ve şimdilik United ile yeni bir sözleşme imzalamadı.

1 Ocak’tan itibaren istediği kulüple görüşüp anlaşma hakkı bulunan Fransız yıldızın, en kısa sürede takımda kalıp kalmayacağı belli olacak.

United’daki durumu henüz bilinmeyen Paul Pogba, sosyal medya hesabından şifreli bir gönderi yayımladı.

Ne söylendi?

Fransız futbolcu, gümüş bir adidas eşofmanla limuzinin arkası gibi görünen bir yerde fotoğraf paylaştı.

Pogba, yayımladığı gönderiye not olarak, ”Soruna değil, çözüme bakın" yazdı.

Taraftarlar, United’daki durumu belirsiz olan Pogba’nın bu mesajından sonra fotoğrafın altına birçok yorumda bulundular.

Bazı taraftarlar, Fransız futbolcunun geleceğiyle ilgili spekülasyon yapmaya çalıştığını düşünürken kimileri ise Pogba’nın United’da kalması için yalvardı.

Juventus taraftarları, 28 yaşındaki yıldızın yeniden İtalya’ya dönmesini istedi. Pogba’nın, Real Madrid’e transfer olmasını isteyenlerin sayıları da az değildi.

United menajeri Rangnick ise Pogba’nın transfer dedikoduları hakkında konuşmaktan çekinirken oyuncusunun en kısa sürede sahada olmasını umuyor.

Yıldız orta sahanın, yeniden maç ritmini bulması için biraz zamana ihtiyacı olacağını söyleyen Rangnick, "Hala tam olarak formda değil ve tekrar formunu yakalaması için birkaç haftaya daha ihtiyacı olacak.

"Bir süredir bizimle beraber değil. Bu yüzden, takıma dönmesi ve bize uyum sağlaması biraz zaman alabilir. Bu da gayet doğal bir süreç” ifadelerini kullanmıştı.

Pogba; yeniden sahalara dönüşü için çalışmalarını sürdürürken United, Premier Lig’de perşembe akşamı Burnley ile karşılaşacak.

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