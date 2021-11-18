Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba takımdan ayrılıyor mu?

Premier Lig'in dev kulübü Manchester United'ın formasını giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, Pogba'nın yeniden Juventus'a döneceğine yönelik iddialar hakkında konuştu ve oyuncusunun, transfer olabileceğinin sinyallerini verdi.

Pogba'nın Manchester United ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Kırmızı Şeytanlarla yeni bir sözleşme imzalamayan Pogba'nın takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Ne söylendi?

Football Italia'da yer alan bir habere göre, yıldız futbolcunun menajeri Mino Raiola, Fransız oyuncusu Paul Pogba'nın transfer olacağına dair haberler için henüz çok erken olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin, transfer konusunda hayal kurmasını engelleyemem. Henüz transfer konusunda konuşmak için erken olsa da aralık ayı, hayal kurma ayıdır. Neler olabileceğini, hep birlikte göreceğiz."

Pogba hakkındaki eleştirilere de değinen Raiola, "Nedenini bilmiyoruz ama İngiltere'de Pogba diyince herkes konuşuyor. Özellikle, Manchester United'ın eski oyuncuları Pogba ve benim hakkımda konuşmazlarsa konuşacak bir şeyleri olmayacak" dedi.

Bu konuşmaların ardından Pogba'nın kulübünden ayrılma ihtimali daha da güçlenmiş oldu.

Sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız futbolcunun, ocak ayında sözleşme uzatmayı düşünmediği belirtiliyor.

2016 yılının yaz transfer döneminde, 106 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Pogba, Kırmızı Şeytanlar adına 218 maça çıkarken 38 gol attı ve 49 asist yaptı.

Pogba'yı bedelsiz olarak takımlarına dahil etmek isteyen kulüpler arasında eski takımı Juventus, Paris Saint-Germain ve Real Madrid bulunuyor.

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