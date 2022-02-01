Manchester United'ın forveti Mason Greenwood, FIFA 22 oyunundan çıkarıldı

1 Şubat 2021 itibarıyla PlayStation, Xbox ve PC başta olmak üzere tüm platformlara gelen güncellemeyle Manchester United forması giyen Mason Greenwood oyundan çıkarıldı.

Çevrimdışı modlardan silinen ve oyunda artık Manchester United kadrosunda yer almayan Greenwood'un oyunun popüler modu Ultimate Team'deki oyuncu kartı ise FUT 22 transfer marketinde takas edilebilecek.

EA Sports'tan yapılan açıklamada, Greenwood'a ait oyuncu kartlarının 1 Şubat'tan itibaren FIFA Ultimate Team (FUT) paketlerinden çıkmayacağı bilgisine yer verildi.

Greenwood, FIFA 22 oyununda 99 üzerinden 79 genel puana ve 99 üzerinden 90 potansiyel puana sahipti.

Ne yaşanmıştı?

Greenwood, Pazar günü tecavüz ve saldırı suçlamalarıyla göz altına alınmıştı. Manchester United kulübü olaydan kısa süre sonra, yeni bir karara dek Greenwood'un takımla antrenmanlara ve maçlara çıkmayacağını duyurmuştu.

Kulüp ayrıca Greenwood formasının kulüp mağazalarındaki satışını durdurdu.

United Mason Greenwood'un forma satışını durdurdu

Pazar gecesini nezarette geçiren Greenwood'a polis tarafından kapsamlı bir sorgulama yapıldığı belirtildi.

Yaşananların ardından United oyuncuları da Greenwood'u sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Cristiano Ronaldo, Jesse Lingard, David de Gea ve Paul Pogba kişisel hesaplarında Greenwood'u takipten çıkardı.

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United, Greenwood'un forma satışını durdurdu

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