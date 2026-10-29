Manchester United ve Paris Saint-Germain'in eski orta saha oyuncusu Ander Herrera, Arjantin futbolunda geçirdiği unutulmaz dönemi değerlendirirken Boca Juniors taraftarlarının bağlılığından övgüyle söz etti. Şimdi ülkesine dönerek çocukluğunun kulübü Real Zaragoza'da forma giyen deneyimli İspanyol futbolcu, Avrupa'da hiçbir şeyin Buenos Aires'teki yaşamla kıyaslanamayacağını vurguladı.

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İspanyol tecrübeli isim Arjantin günlerini anlattı

Mario's Journey programına konuk olan eski İspanya millî futbolcusu, Boca taraftarlarıyla kulübün ünlü forması arasındaki bağın, başarılarla dolu kariyeri boyunca tanık olduğu her şeyin önüne geçtiğini anlattı. İngiltere ve Fransa'da yoğun duyguların yaşandığı Avrupa maçlarına çıkmış olsa da oyun kurucu, La Bombonera çevresindeki günlük tutkudan yine de çok etkilendi. Kulübün dünya çapındaki etkisini özetlerken, “Boca, dünyanın en büyük taraftar hareketidir” dedi.

Taraftarlar kulübü bir din gibi görüyor

Orta saha oyuncusunu etkileyen yalnızca maç günleri değildi. Buenos Aires'in köklü kulübünün, oyuncu kadrosunu bir anlığına görebilmek için otellerin ve antrenman tesislerinin önünde düzenli olarak toplanan yerel halkın gündelik yaşamına ne kadar derinden işlediğini de gördü.

Takım seyahatlerinde ve antrenman tesisi çevresinde tanık olduğu duygu dolu anları anlatan Herrera şunları söyledi: “Boca taraftarları için Boca, ailelerinden önce gelir. İnsanlar ağlıyordu. Arabalarla ayrılırken bizi görmek için antrenman tesisine geliyorlardı. Boca tam bir çılgınlık. Bir din. Ama Boca'yı Boca yapan da bu. Boca, dünyanın en büyük kitlesel hareketidir. İşte bu kadar.”

River Plate galibiyeti unutulmuyor

Güney Amerika'daki döneminin en özel anı sorulduğunda İspanyol futbolcu, Superclasico'da şehrin ezeli rakibi River Plate karşısında evlerinde aldıkları unutulmaz 2-0'lık galibiyeti seçti.

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La Bombonera'da tünelden çıkıp coşkuyla dolup taşan bir atmosfere adım atmanın nasıl hissettirdiğini anlatan Herrera şöyle devam etti: “Yaşadığım en iyi futbol atmosferi, 2-0 kazandığımız Boca-River maçındaydı. Merdivenleri çıkıp çılgına dönmüş 55.000 insanı görüyorsunuz. Bu eşsiz bir şey. Güney Amerika'nın en büyük kulübü. Boca taraftarı olarak doğmadım ama hayatımın sonuna kadar Boca taraftarı olacağım.”

Kariyerinin son döneminde çocukluğunun kulübü var

Arjantin futbolunun yoğun tutkusunu deneyimleyerek ömür boyu kurduğu bir hayali gerçekleştiren Herrera, şimdi futbolculuk kariyerinin son dönemini İspanya'ya dönüp Zaragoza'da geçirmeye odaklanmış durumda. Sahadaki görevini memleketinde sürdürecek olsa da orta saha oyuncusu, sadık bir taraftar olarak La Bombonera'daki sonuçları uzaktan yakından takip etmeyi planlıyor. Övgü dolu sözleri, Superclasico'nun spor dünyasının en büyük gösterilerinden biri olarak ününü daha da pekiştiriyor.