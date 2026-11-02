Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bir sonraki kalıcı görevini değerlendirirken ülkesi Norveç'te alt ligde mücadele eden bir kulübe yardımcı olmak için yeniden antrenman sahasına çıktı. 53 yaşındaki Solskjaer, bu yılın başlarında Old Trafford'a dönme fırsatını kaçırmasının ardından Kristiansund'daki beşinci kademe ekibi FCK'ye deneyimiyle destek veriyor.

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Norveçli efsane, memleketinin takımını çalıştırıyor

Solskjaer, lig sezonunun sona ermesinin ardından zamanını Kristiansund merkezli FCK'nin A takımı ile genç takımı arasında bölüştürüyor. Yerel ekip, Norveç futbolunun beşinci kademesi olan Norveç Dördüncü Ligi'nde kısa süre önce 11 takım arasında dokuzuncu oldu. Sahaya çıkmak, ocak ayında Manchester United'a yeniden katılmak için yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından teknik adamın aktif kalmasını sağladı.

Carrick'in göreve getirilmesi, geri dönüş umutlarını bitirdi

Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından Manchester United yönetimi, yılın başında eski forveti Solskjaer ile geçici olarak geri dönmesi için görüştü. Ancak kulüp, görevi onun eski yardımcısı Michael Carrick'e verdi. Carrick daha sonra mayıs ayında iki yıllık kalıcı bir sözleşme imzaladı. Alt seviyelerdeki futbolculara yardım etse de Solskjaer, geleceği hakkında TV2 Sport tarafından sorulduğunda yeniden bir A takım görevi üstlenmeye açık olduğunu söyledi: “Evet, sanırım muhtemelen bir görev kabul edeceğim.”

Gelecekte Old Trafford'dan gelecek bir çağrıyı değerlendirip değerlendirmeyeceği sorulduğunda ise şunları ekledi: “Michael on yıl boyunca iyi iş çıkarıp ayrılmaya karar verirse ve bana takımı iki aylığına çalıştırıp çalıştıramayacağımı sorarlarsa elbette hayır demem.

“O kulüpte 18-19 yıl geçirdim, dolayısıyla ailemin bir parçası. Ama düşündüğüm bir şey değil.”

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Türkiye dönemi öncesinde kupalarla dolu bir geçmiş

Solskjaer'in Premier Lig devleriyle kalıcı bağı, 1996 ile 2007 arasındaki 11 yıllık futbolculuk kariyerinde başladı. Bu dönemde tüm kulvarlarda 366 maçta 126 gol attı; altı lig şampiyonluğu ve 1999'daki tarihi üçleme dâhil 12 büyük kupa kazandı. Aralık 2018'de başlangıçta geçici olarak Jose Mourinho'nun yerine dönen Solskjaer, Kasım 2021'e kadar yaklaşık üç yıl takımın başında kaldı. Manchester United'ı ligde üçüncülüğe ve ikinciliğe, ayrıca penaltılarla Villarreal'e kaybettiği 2021 Avrupa Ligi finaline taşıdı.

Norveçli teknik adam, daha yakın zamanda Türkiye'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş'la yeniden kulüp teknik direktörlüğüne döndü. Ağustos 2025'te kulüpten ayrıldı ve iki ay sonra UEFA teknik maç gözlemcisi olarak görevine yeniden başladı.

Kalıcı olarak teknik direktörlüğe dönmek önceliği olmaya devam ediyor

Kristiansund'da genç ve amatör futbolculara rehberlik etmek, Solskjaer'e gözlerden uzakta memnuniyet duyduğu bir uğraş sunsa da önümüzdeki aylarda resmi teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Norveç'te sahada yürüttüğü çalışmaları UEFA için yaptığı analizlerle birleştiren 53 yaşındaki teknik adam, bir sonraki profesyonel görevi için formda kalıyor. Bu arada eski çalışma arkadaşı Carrick'in önündeki ilk görev, Manchester United'ın İngiltere'deki gidişatını düzeltmek.