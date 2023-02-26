Portekizli süperstar, kariyer basamaklarını hızla çıkarken ardında kalanlar da vardı.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki ilk kariyeri sırasında oldukça başarılı bir dönem geçirdi ve şampiyonluklar yaşadı.

Portekizli süperstar, Carling Cup'taki ilk maçına West Brom karşısında 2003 yılında çıkmıştı, fakat yenilmekten kurtulamamışlardı.

Ronaldo'nun bir yıldız olacağına dair işaretler vardı, ama 77. dakikada oyundan alındı ve onun yerine Daniel Nardiello maça dahil oldu.

Nardiello, United için Premier Lig'de hiç yer almadı ve altyapıdaki ilerleyişini sürdürerek toplamda 4 kez Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giydi.

Ne söylendi?

Daily Star Sport'a Ronaldo hakkında konuşan Nardiello, "İmza attığını hatırlıyorum, ama onun yerine oyuna gireceğimi düşünmüyordum.

"Hatırlıyorum, West Brom büyüdüğüm yerden çok uzak değil, bu yüzden stadyumda birkaç kişi tanıyordum.

"Ronaldo'nun iyi olduğunu biliyorduk, fakat gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri olacağını asla tahmin edemezdim. Bunu kim tahmin edebilirdi ki?

"Uzun boylu, sıska bir gençti, benden daha gençti ve İngilizcesi bozuktu. Etkileyici bir oyuncu olmasına rağmen, futbola bu denli bir damga vurmasını beklemiyorduk.

"Onu her zaman spor salonunda gördüğümü ve sürekli çalıştığını hatırlıyorum. Her zaman iş ahlakına sahipti ve bu yüzden elinden geleni yaptı. İnanılmaz bir yeteneği var, ama düşündüğümden de iyi oldu.

"Ferguson, onun her zaman inanılmaz bir oyuncu olabileceğini söylerdi, ancak bu iş ahlakına sahip değilseniz, hiçbir yere varamazsınız.

"Ronaldo, yeteneğinin farkındaydı ve ekstra çalışınca bunu geliştirdi. Ben ise şu anda bir mali danışmanım...

"O hala tam bir makine, ama tüm seçkin sporcular böyle olmak zorunda" dedi.

"Her zaman mutlu son olmaz"

Şimdi 40 yaşında olan Nardiello, dolandırıcılığın kurbanı olan futbolculara ve paralarını korumalarına yardım etmeye odaklanıyor.

"Herkesle çalışıyorum" dedi ve şunları ekledi:

"Müşteri olarak epeyce futbolcum var, bu harika çünkü futboldan sonraki hayata hazırlanmalarına, onların mümkün olan en iyi şekilde birikim ve yatırım yapmalarına yardımcı olabilirim.

"50'den fazla profesyonel oyuncum var. İş sahipleri, avukatlar, her türlü işçiler...

"Ben 16 yaşında YTS'ye imza attım ve 17 yaşına kadar profesyonel kontrat imzalayamadım. Mayıs ayında United'a gittim ve o Ekim'de profesyonel kontrat imzaladım.

"Futbolda şimdi çok fazla para dönüyor, ama önceden de para vardı. 17 yaşında, yılda 50 bin Euro kazandığınızda da iyi paraydı. 23 yıl önce, bu çok büyük bir paraydı.

"Oyuncular, benim oynadığım zamana göre çok daha sık kulüpleriyle birlikteler. 10'da antrenmanda olurdunuz, 1.30'da işiniz biterdi ve çok fazla zamanınız kalırdı.

"Dışarıda çok fazla hayat var. Dışarıda pek çok dolandırıcı var, özellikle ben oynarken futbolculardan yararlanmak isteyenler vardı.

"Daha gençken bundan faydalandım, uzun lafın kısası ben Paramın %90'ını geri aldım, ama bu her zaman mutlu son olmuyor."