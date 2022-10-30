Manchester United'ın eski forveti Louis Saha: "Steven Gerrard, Cristiano Ronaldo ile benzer bir saygısızlığa uğruyor"

Saha, her ikisinin de sosyal medyada ve medyada saygısızlığa uğradığını düşünüyor.

Eski Manchester United forveti Louis Saha, Steven Gerrard'ın Aston Villa'dan kovulmasının ardından Cristiano Ronaldo'ya benzer bir saygısızlıkla karşı karşıya olduğuna inanıyor.

Gerrard, geçtiğimiz günlerde, ligdeki dokuz maçtan birini kazanınca kötü sonuçların ardından Aston Villa ile yollarını ayırdı.

Ronaldo ise Old Trafford'da 2-0 kazandıkları Tottenham karşısında oyuna girmeyi reddetmesinin ardından manşetlere çıktı.

Saha, her ikisinin de sosyal medyada ve medyada saygısızlığa uğradığını düşünüyor.

Ne söylendi?

Saha, The Games Cabin'e Ronaldo ve Gerrard'ın İngiliz futbolundaki mirasları nedeniyle daha fazla saygı duyulması gerektiğini söyledi.

"Yıllar boyunca ve kulüp için yaptıklarının zaman zaman saygısızlığa uğradığına inanıyorum.

"Lionel Messi gibi oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde eğlenmek için gol attığını gördüğünüzde neden bir değişiklik istediğini anlayabilirsiniz.

"Steven Gerrard'ın Aston Villa'dan kovulması da bunun bir başka örneğidir. Çok acımasız bir sektör. Cristiano, iyi oynamadan iki veya üç maç geçirdi ve ona yardım edilmedi."

Ayrıca durumun Ronaldo için 'acımasız' olduğunu ve bugüne kadar beş Ballon d'Or zaferi içeren muhteşem kariyerinin ardından 'normal bir oyuncu' olmadığını söyledi.

Gerrard ve Ronaldo'nun son durumu

Ronaldo, Avrupa Ligi'nde Sheriff'i Tiraspol'ü 3-0 yendikleri maçta gol atarken, teknik direktör Erik ten Hag ile kopan ilişkisini görünüşe göre düzeltti.

Portekizli yıldız, Ocak ayında kulüpten ayrılabilir.

Gerrard'ın ise yeni bir kulüp ile anlaşıp anlaşmayacağı şu an belirsizliğini koruyor.