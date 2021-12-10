Yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo'nun Old Trafford'da dönüşünde aktif rol oynayan efsane teknik direktör Alex Ferguson, Manchester United'ı çalıştırdığı dönem boyunca favori oyuncusunun Portekizli yıldız olmadığını açıkladı.

79 yaşındaki İskoç futbol adamının yaptığı tercih ise futbolseverleri bir hayli şaşırttı.

Ferguson ne söyledi?

Manchester United'da 1986'da başladığı görevini 2013'te sonlandıran Ferguson, bu süreçteki takımlarını düşündüğünde Denis Irwin'in yeri garanti tek oyuncu olacağını açıkladı.

Irwin'i harika bir oyuncu olarak nitelendiren Ferguson, "Highbury'de oynanan bir Arsenal maçında yaptığı hatanın ardından Bergkamp'tan gol yemiştik. Maçtan sonra basın onu eleştirmemi bekliyordu ama onlara 10 yılda bir hatanın hiç de fena olmadığı söyledim" dedi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı

Manchester United kariyeri boyunca Cristiano Ronaldo, David Beckham, Paul Scholes, Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy, Ryan Giggs, Wayne Rooney ve Carlos Tevez gibi çok sayıda yıldız oyuncuyla çalışan Ferguson'un favori oyuncusu olarak nitelendirdiği Irwin, 1990-2002 yılları arasında Manchester United forması giymişti.

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Kariyerini 2004'te Wolverhampton Wanderers formasıyla sonlandıran İrlandalı sol bek, Manchester United formasıyla çıktığı 368 maçta 22 gol atmıştı.

United formasıyla yedi Premier Lig, iki FA Cup ve birer Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Süper Kupa, Kıtalararası Dünya Kupası kazanan Erwin, milli formayla 56 maça çıkmıştı.

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