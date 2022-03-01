Manchester United'ın efsane stoperinden eski takımına tavsiye: "Liverpool'u örnek alın"

Kırmızı Şeytanlar son olarak Premier Lig'de Watford ile evinde golsüz berabere kaldı. Ralf Rangnick durumu tersine çeviremedi.

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, kulübün yeni bir teknik direktör bulması ve ardından antrenöre stilini uygulaması için zaman vermesi gerektiğine inanıyor.

Eski stoper, Liverpool'un Jurgen Klopp'a zaman verme şekline dikkat çekerek Old Trafford'daki yetkilileri de aynısını yapmaya çağırdı.

Ne söylendi?

Sorun, baştan Ralf Rangnick'in gelmesi. 3 ay sonrasında başka biri buraya gelecek ve futbol stilinizi tekrar değiştirmeniz gerekecek" dedi Ferdinand, Vibe with Five'da.

"O zaman başka bir karışıklık yaşanacak. Uygulanacak yeni bir tarz olacak ve oyuncular bunu anlamaya çalışacak.

"Bence United, önümüzdeki bir veya iki yılı kupalar açısından en azından silip atmak zorunda.

"Sahip olduğumuz şeyi yeniden inşa edeceğiz, işe alımlarımızı doğru yapacağız. Bu yeni menajerin altında birlikte gideceğimiz belirli bir oyun tarzı olmalı.

"Bu adama sadık kalacağız ve bunu çözmesi için ona en az iki yıl vereceğiz" demeleri ve ilerlemeyi, bu gelişmenin gerçekleştiğini görmeleri gerekiyor.

"O kadar uzun sürecek. Bu geçişi yaşayamazsan ve kazanamazsın.

"Liverpool bizim gibi yapmadı. Klopp'un kazanması ne kadar sürdü? Diğer takımların kitaplarından örnek bir yaprak almalısınız.

"Bazen kendinizi alçaltmanız, durumu değerlendirmeniz ve 'gerçekte geldiğimiz nokta bu' demeniz gerekir."

Rangnick şu anda geçici olarak sorumlu ve Alman menajerin sezon sonunda yönetim kurulu odasına taşınması planlanıyor. Bu nedenle, 2022/23 sezonunun başlangıcında Manchester United'da yeni bir menajerin göreve gelmesi bekleniyor.

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