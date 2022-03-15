Manchester United'ın efsane stadyumu Old Trafford tarihe mi karışıyor?

Manchester United’ın eski yıldızı Gary Neville, kulübün Old Trafford'u yeniden geliştirme düşüncesine destek verdiğini söyledi.

GOAL, bu hafta United'ın stadyumunu yenilemeyi düşündüğünü ve hatta yıkıp tamamen yeniden inşa etmeyi planladığını bildirdi.

Kulüp kendi sahasını modernize etmeyi umuyor, ancak planlamalar için henüz erken ve hiçbir şey göz ardı edilmiyor.

Ne söylendi?

Neville, kulübün her zaman dünyanın en iyi futbol sahalarından birine sahip olması gerektiğine inandığı için Old Trafford'un tamamıyla yenilenmesini destekliyor.

Instagram'da yayınlanan bir videoda, "Bugün Old Trafford'un yeniden inşa edilmesine dair bir olay ortaya çıktı ve bana, bunun hakkında ne düşündüğüm soruldu.

"Aslında bunun doğru hareket olacağını düşünüyorum. Bence onlar, mevcut olan Old Trafford'a para harcamak yerine süper bir stadyum inşa etseler muhtemelen daha iyi olur.

"Ben Manchester United'ın her zaman en iyi stadyuma ve tesise sahip olması gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda geride kalmamaları lazım.

Jamie Carragher'ın yeni bir stadyum inşa etmeleri halinde Glazers’a destek verip vermeyeceğini sorduğunda Neville, "Hayır, özellikle bu konu için destek vermem.

"Bence onların gitme zamanı geldi. Adil olmak gerekirse, kulüp için bir şeyler yaptılar ama, artık bu hikaye son bulmalı.

"Bence üç, dört, beş ay önce taraftarlarla bir araya geleceklerini söylemeleri ve o zamandan beri bunu yapmamaları kötü bir etki bıraktı.

"Bence artık bırakmaları kulübe yeni bir hava getirecektir.

"Fakat stadyumun yeniden geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu ülkede değil, Avrupa'da da diğer birçok stadyumun gerisinde kaldılar.

“Bence, artık çok daha yeni ve modern bir stadyuma sahip olmanın zamanı geldi” dedi.

Old Trafford ne zaman inşa edildi?

Kırmızı Şeytanların stadyumu Old Trafford, 112 yıldır United’a hizmet veriyor.

O zamandan beri birçok yenilemeden geçti ve şu anda Birleşik Krallık'ın en büyük futbol stadyumu.

Sadece İngiltere Milli Takımı’na ev sahipliği yapan Wembley Stadyumu daha büyük bir kapasiteye sahip.

GOAL, pazartesi günü tüm stadyumu yıkma ve sıfırdan yenisini inşa etme seçeneğinin olasılıklar arasındaki en düşük seçenek olduğunu bildirdi.

Kulüp, Old Trafford'u yenilerken aynı zamanda iç saha maçlarını kendi stadyumunda oynayacak şekilde planlamalarını yapacak.

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