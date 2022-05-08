Manchester United'ın efsane kaptanı Roy Keane, yorumculuk yaptığı SKY Sports ekranlarında Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig tarihi boyunca forma giyen oyuncularından bir rüya takım oluşturdu.

Keane'in oluşturduğu takım tartışmaları beraberinde getirirken, büyük yankı uyandırdı.

Keane'in takımında kimler yer aldı?

1993-2005 yılları arasında top koşturduğu Manchester United ile yedi kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Roy Keane'in takımı şu isimlerden oluştu:

Peter Schmeichel; Gary Neville, Jaap Stam, Gary Pallister, Denis Irwin, David Beckham, Paul Ince, Bryan Robson, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo.

Keane'in takımında kimler yoktu?

Efsane oyuncunun bu yorumu üzerine akla gelen diğer isimler ise Manchester United forması altında büyük başarılar elde eden ancak bu kadroya girmek için Keane tarafından yeterli bulunmayan oyuncular oldu.

Daily Mail'de yer alan haberde Keane'in takımına alternatif bir 11 yapıldı:

Edwin van der Sar, aul Parker, Steve Bruce, Rio Ferdinand, Patrice Evra, Andrei Kanchelskis, Paul Scholes, Roy Keane, Lee Sharpe, Eric Cantona, Ruud van Nistelrooy.

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