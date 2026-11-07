Manchester United'ın teknik direktör arayışında yeni bir gelişme yaşandı. Kulüp yöneticilerinin Michael Carrick'in olası halefi için Bundesliga'ya yöneldiği öne sürülüyor. Eddie Howe bir dönem Old Trafford'daki teknik direktörlük görevi için önde gelen adaylardan biri olarak görülse de INEOS liderliğindeki yönetimin artık Almanya'da daha alışılmadık seçenekleri değerlendirdiği düşünülüyor.

Reklam

Hoeness iddiaları gündemdeyken Howe konusunda şüpheler artıyor

Carrick, lig sezonuna yapılan kötü başlangıcın ardından yoğun baskı altında. United'ın mevcut teknik direktörü, Bournemouth karşısında evinde alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından yapılan kriz görüşmelerine rağmen görevinde kaldı. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında tam zamanında gelen geri dönüş baskıyı kısa süreliğine hafifletti.

Antonio Conte, Julian Nagelsmann ve Newcastle'ın eski teknik direktörü Eddie Howe'un da aralarında bulunduğu birçok tanınmış teknik adam, Carrick'in olası yerine geçecek isimler olarak gündeme geldi. Ancak The Independent'a göre Old Trafford yönetimi Howe konusunda ikna olmuş değil ve odağını Stuttgart'ın beğeni toplayan teknik direktörü Sebastian Hoeness'e çevirdi.

United kalıcı bir çözüm istiyor

United yönetimi, Old Trafford'da alışıldık hâle gelen döngüyü kırmak istiyor. Carrick'in görevine son verilirse futbol direktörü Jason Wilcox ve CEO Omar Berrada, bir başka geçici çözüme başvurmak yerine kalıcı bir teknik direktör atamaya kararlı. Bu bilgiyi Sky Sports aktardı.

Manchester'da kısa süreli görevlendirmeler sıkça yaşandı; Ole Gunnar Solskjaer ve Ralf Rangnick daha önce teknik direktörlük boşluğunu doldurmak için göreve geldi. Carrick de görevi devralmadan önce geçen sezonun ikinci yarısında geçici teknik direktörlük yaptı. Hoeness'e yönelmek, kulübün daha geniş kapsamlı stratejisiyle örtüşür: United, Ruben Amorim hamlesinde olduğu gibi, zor durumdaki bir takımı başarıyla yeniden ayağa kaldırmış, yükselişteki bir teknik direktörü hedefliyor.

Reklam Reklam

Hoeness'in yükselişi ve Carrick'in görevde kalma mücadelesi

Hoeness'in teknik direktör olarak itibarı son birkaç yılda Almanya'da hızla yükseldi. 44 yaşındaki teknik adam, 2023'te küme düşme tehlikesi yaşayan Stuttgart'ın başına geçtiğinden bu yana takıma dikkat çekici bir çıkış yaptırdı; Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakları ve Almanya Kupası şampiyonluğu kazandırdı.

Related Topics

INEOS uzun vadeli seçeneklerini değerlendirirken Carrick görevini korumak için mücadele ediyor ve Avrupa'da alınan son galibiyetin bir dönüm noktası olabileceğine inanıyor. Carrick, Roma galibiyetinin ardından “Tek başına bakıldığında harika bir geceydi,” dedi. “Hepimiz için güzel bir geceydi ama henüz hiçbir şey başarmadık. Bu, ilerlemek için kullanmamız gereken bir an.”

Carrick, kaydedilen ilerlemeye kanıt olarak Chelsea karşısındaki iyi oyun bölümlerine de dikkat çekti. “Maçı yeniden izlediğinizde ilk yarının o kadar da kötü olmadığını görüyorsunuz,” diye ekledi. “Gelişme belirtileri gösterdiğimize şüphe yok ve bunu sürdürmemiz gerekiyor.”

Reklam

Kritik Aston Villa sınavı bekliyor

United, pazar günü Carrick'in kaderini belirleyebilecek Aston Villa maçıyla Premier League'e dönüyor. Olumlu bir sonuç, teknik direktöre ihtiyaç duyduğu zamanı kazandırırken Avrupa'da yakalanan ivmeyi sürdürmesi için de zemin hazırlayacak. Buna karşılık ligde alınacak bir başka yenilgi, yönetimi harekete geçmeye zorlayabilir ve Old Trafford'da yeni bir dönem başlatmak için Hoeness'e yönelik girişimleri hızlandırabilir.