Manchester United'ın ortak sahipleri INEOS, eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Michael Carrick'in Old Trafford'daki görevine devam edip etmeyeceğine karar verme yetkisini tamamen futbol direktörü Jason Wilcox'a verdi. Kulüp yöneticileri, çarşamba günü Como deplasmanında alınan 4-1'lik ağır Şampiyonlar Ligi yenilgisinin sezona yapılan kötü başlangıcı daha da kötüleştirmesinin ardından seçeneklerini değerlendiriyor.

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Yönetim, teknik direktör kararını devrediyor

Haberi aktaran TEAMtalk'a göre, Sir Jim Ratcliffe ve Old Trafford yönetimi, sportif yönetici Wilcox'ın Carrick'i görevden almaya karar vermesi hâlinde ona tam destek verecek. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmesinin ardından geçen yaz kalıcı olarak göreve getirilen teknik direktör, kulübün 1986'dan bu yana lige yaptığı en kötü başlangıca ve Lig Kupası'ndan elenmesine tanıklık etti. Buna rağmen kulüp içinden kaynaklar, çarşamba günü Cesc Fabregas'ın takımı karşısında yaşanan hezimete karşın Carrick'in hemen görevden alınmasının planlanmadığını belirtiyor.

Transferdeki eksikler kötü performansa mazeret oluşturuyor

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Wilcox şimdilik teknik direktörün arkasında durmayı sürdürse de transferden sorumlu isimler, yaz dönemindeki eksiklerin kadroyu birden fazla kulvarda mücadele etmek için gereken derinlikten yoksun bıraktığını özel görüşmelerde kabul ediyor.

Merkez orta saha için belirlediği üç öncelikli hedefi transfer etmesine rağmen yönetim, transfer döneminin son günlerinde istediği sol beki ve bir başka forveti kadroya katamadı. Soyunma odasında, Lisandro Martinez'in Atletico Madrid'e yenildikten sonraki açıklamaları teknik direktöre destek olarak değerlendirildi ve oyuncuların büyük bölümü onun arkasında durmayı sürdürüyor.

Ancak kaptan Bruno Fernandes, taktiksel düzeni sorguluyor gibi göründü. Manchester United, üst üste iki Avrupa maçının da ilk iki dakikasında gol yiyen tarihteki ilk İngiliz kulübü olduktan sonra Fernandes bu açıklamayı İtalya'da yaptı.

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Önemli adaylar Old Trafford'daki gelişmeleri izliyor

Manchester United teknik direktör değişikliğine hemen gitmek için aktif bir arayış içinde olmasa da Wilcox ve transfer direktörü Christopher Vivell, kulübün gidişatını değerlendirirken olası halefler hakkında bilgi alıyor.

Eski Tottenham Hotspur teknik direktörü Antonio Conte görevle ilgilenmeyi sürdürüyor; temsilcileri de onun adaylığını öne çıkarmak için düzenli temaslarda bulunuyor. Eski Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe ise uygun bir proje için yeniden takım çalıştırmaya hazır. Ancak Wilcox harekete geçmeye karar verirse Old Trafford'daki görevi kendisine uygun görüp görmeyeceği belirsiz.

Dört maçlık zorlu süreç Carrick'in geleceğini belirleyecek

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Carrick, görevini kurtarmak ve kulüpteki havayı düzeltmek için kasım ayındaki millî maç arasından önce dört maçlık kritik bir döneme giriyor. Bu zorlu süreç, bu hafta sonu Premier League'de Bournemouth'a karşı evinde oynayacağı ve kazanmak zorunda olduğu maçla başlayacak. Ardından Chelsea ve Aston Villa ile lig maçları var. Manchester United ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşılaşacak. Wilcox ise sonuçların iyileşip iyileşmediğini yakından izleyecek.