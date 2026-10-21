Manchester United'ın Como karşısındaki oyuncu puanları: Matthijs De Ligt kabus yaşadı, Nico Paz muhteşem galibiyete öncülük etti

Manchester United'ın Avrupa serüveni, Stadio G. Sinigaglia'da etkili bir Como karşısında 4-1 yenilerek ciddi bir darbe aldı. Cesc Fabregas'ın hazırladığı taktik plan, ilk düdükten itibaren United'ın yapısal kırılganlığını açığa çıkardı. Nico Paz henüz ikinci dakikada fileleri buldu.

İkinci yarıda goller peş peşe geldi. Anastasios Douvikas'ın golü ve Paz'ın ikinci golü maçın sonucunu büyük ölçüde belirlerken Jaka Ramon dördüncü golü kaydetti. Oyuna sonradan giren Joshua Zirkzee'nin uzatma dakikalarındaki golü, United'ın neredeyse tüm istatistiklerde rakibinin gerisinde kaldığı gecenin tek küçük tesellisiydi. Yalnızca %45 topa sahip olan ve kaleyi bulan dört şutunu son anlara kadar anlamlı bir baskıya dönüştüremeyen United'da Michael Carrick, takımının savunma organizasyonu ve psikolojik dayanıklılığı konusunda giderek artan sorularla karşı karşıya.

Kaleci ve savunma

Senne Lammens - 4/10

İleride kurulan savunma hattı ve yetersiz koruma nedeniyle sık sık açıkta kalan kaleci için zor bir akşamdı. Dört kurtarışla skorun çok daha ağır bir hâl almasını önlese de Nico Paz'a iki kez geçildi; Douvikas ve Ramon'un etkili bitiriciliği karşısında ise yapabileceği pek bir şey yoktu.

Noussair Mazraoui - 4/10

Sağ bekte görev yapan Mazraoui, Como'nun kanat oyuncularının yer değiştirmelerine karşı zorlandı. İkinci dakikadaki ilk golde pozisyonunu kaybetti ve United'ı ileri taşıyacak hücum katkısını sağlayamadı. Takımının 11 uzaklaştırmasına katkıda bulunsa da topla her zamanki soğukkanlılığını gösteremedi.

Matthijs de Ligt - 3/10

Hollandalı oyuncu taktik açıdan kâbus gibi bir gece geçirdi. Douvikas'ın hareketliliği nedeniyle sık sık merkezdeki yerinden ayrılmak zorunda kaldı. United'ın dört gol yediği performansın ardından 79. dakikada yerini Harry Amass'a bıraktı. Como'nun ikinci yarıdaki hızlı hücumları sırasında savunma hattını yönlendirememesi, çöküşte önemli bir etkendi.

Harry Maguire - 4/10

Birkaç pas arası yapıp hava topu kazanarak istatistiklere katkı verse de Maguire, United'ın boş bıraktığı iç koridorları kapatacak yatay hıza sahip olmayan stoper ikilisinin parçasıydı. Como'nun United'ın presini kolayca aştığı anlarda tecrübeli savunmacı, Paz ve Da Cunha'nın sürati karşısında yalnız kaldı.

Diogo Dalot - 4/10

Solda oynayan Dalot, savunma görevleriyle kendisinden beklenen bindirmeler arasında denge kuramadı. İtalyan ekibine tanınan 2,04 gol beklentisi (xG), uyumdan yoksun savunma hattının durumunu ortaya koydu. Ceza sahasına yaptığı 13 orta da sonuç vermedi; United'ın hava toplarındaki etkisi ortadan kaldırıldı.

Orta saha

Mason Mount - 5/10

Mount, geçiş oyununa enerji katmaya çalıştı ancak Como'nun üstün pas dolaşımı karşısında sık sık oyunun dışında kaldı. Como 669, United ise 546 pas yaptı. Mount, rakip hatları aşmak için gereken yarım dönüşlerle topu alamadı ve Perrone ile Milla tempoyu kontrol ederken maçın büyük bölümünü topun peşinde geçirdi.

Youri Tielemans - 5/10

Belçikalı oyuncudan geriden oyun kurması beklendi ancak Como'nun orta alandaki yoğun savunması etkisini sınırladı. Paslarında hata yapmamaya çalışsa da Como'nun 90 dakika boyunca beş kez yıkıcı biçimde değerlendirdiği kontra atakları durduracak savunma direncini gösteremedi.

Andrey Santos - 3/10

Santos için unutulacak bir geceydi. 25. dakikada sarı kart gördü ve devre arasında oyundan alındı. İlk 45 dakikadaki pozisyon disiplini eksikliği, Nico Paz'a oyunu yönlendirmek için fazlasıyla alan bıraktı. Yerine Amad Diallo'nun alınması, taktiksel bir ince ayardan çok bir zorunluluktu.

Hücum

Bryan Mbeumo - 4/10

Mbeumo sağ kanatta büyük ölçüde oyunun dışında kaldı. Bazı umut vadeden pozisyonlara girse de ortaları ve son kararları yetersizdi. United farklı bir hücum tehdidi ararken son bölümde yerini Lacey'ye bıraktı. Sahadan, Butez'i kayda değer biçimde zorlayamadan ayrıldı.

Matheus Cunha - 4/10

Forvetin arkasındaki boşlukta oynayan Cunha, her zamanki yaratıcı etkisini gösteremedi. Como orta sahasının fiziksel oyununa karşı zorlandı. United'ın erken geriye düşmesinin ardından Carrick merkezdeki alanları güçlendirmeye çalışırken devre arasında yerini Carlos Baleba'ya bıraktı.

Bruno Fernandes - 5/10

Kaptanın hayal kırıklığı maç boyunca yüzüne yansıdı. Prese öncülük etti ancak arkasındaki takım sahayı daraltamayınca sık sık yalnız kaldı. United gole daha doğrudan gitmek isterken 66. dakikada yerini Zirkzee'ye bıraktı. Yaratıcı katkısı, alışılmış yüksek seviyesinin oldukça altında kaldı.

Yedekler ve teknik direktör

Amad Diallo - 6/10

Devre arasında oyuna giren Diallo, ilk yarıda eksik olan hareketliliği getirdi. Kalabalık ceza sahasında iyi bir görüş sergileyerek Zirkzee'nin geç golünün asistini yaptı. Bire bir pozisyonlarda rakibini geçebilecek gibi görünen az sayıdaki United oyuncusundan biriydi.

Carlos Baleba - 4/10

Devre arasında Cunha'nın yerine giren Baleba, oyuna dahil olduktan yalnızca beş dakika sonra sarı kart gördü. Orta sahaya direnç katması için sahaya sürüldü ancak ikinci yarıda üç gol yiyen orta sahanın bir parçası oldu.

Joshua Zirkzee - 7/10

Skora rağmen United adına gecenin en olumlu ismiydi. 66. dakikada oyuna girdikten sonra 91. dakikada fırsatçılığını göstererek teselli golünü attı. Topu ileride tutma konusunda yerine geçtiği oyunculardan daha başarılı olması, ilk 11'de başlaması gerektiğini düşündürdü.

Harry Amass - 5/10

Genç oyuncu, son 11 dakikada De Ligt'in yerine geçerek değerli Şampiyonlar Ligi tecrübesi kazandı. Hatasız oynadı ancak sahaya çıktığında maç zaten kaybedilmişti.

Shea Lacey - 5/10

Son bölümde Mbeumo'nun yerine kısa süreliğine oyuna girdi. Sahaya çıkışından sonraki ilk dakika içinde sarı kart görerek takımın geri kalanında eksik olan mücadele isteğini bir ölçüde gösterdi, ancak hücum oyununu etkileyecek kadar zamanı olmadı.

Micael Carrick - 3/10

Teknik direktör açısından taktiksel bir başarısızlıktı. Maguire ve De Ligt ile savunma hattını ileride kurma kararı, Cesc Fabregas tarafından acımasızca değerlendirildi. Devre arasındaki iki değişiklik hatasını fark ettiğini gösterdi ancak takımın ikinci yarıdaki yapısal çöküşü, organizasyon ve inanç konusunda daha derin sorunlara işaret ediyor.