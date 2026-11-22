Mauricio Pochettino, Manchester United'daki ilk maçının bu kadar kötü geçeceğini hayal bile etmemişti. Ancak Anfield ona en acımasız türden bir karşılama hazırladı: Liverpool karşısındaki merakla beklenen dev maç, birkaç dakika içinde gelen bir kırmızı kart ve ev sahibi tribünleri coşturan art arda iki golle Arjantinli teknik adam için erken bir kâbusa dönüştü.

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Premier Lig'in 11. haftasında pazar akşamı oynanan karşılaşma, Manchester United'da son milli aradan önce görevden alınan Michael Carrick'in yerine göreve getirilen Pochettino dönemi için şok edici bir başlangıca sahne oldu.

Gözler, ABD Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Arjantinli çalıştırıcının, ezeli rakip Liverpool karşısında, mümkün olan en zorlu sınavlardan birindeki ilk maçına çevrilmişti. Ancak olaylar, Manchester United'ın beklentilerinin tamamen tersine gelişti.

Erken gelen kırmızı kart cehennemin kapılarını açtı

Henüz 8 dakika geçmişti ki Manchester United ağır bir darbe aldı. Hakem, kaleciyle karşı karşıya kalmak üzere olan Alexander Isak'a yaptığı müdahale nedeniyle savunma oyuncusu Leny Yoro'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Pozisyon, konuk ekibin savunmasındaki belirgin bir kargaşanın ürünüydü. Matthijs de Ligt uzun bir topu kötü karşıladı; topu uzaklaştırmak yerine önüne düşmesine izin verdi ve savunmadaki yerleşim hatasından yararlanan Isak'a kaleye doğru koşma fırsatı tanıdı.

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İsveçli golcünün ilerleyişi karşısında Yoro, onu durdurmak için ceza sahası dışında arkadan itmekten başka çare bulamadı. Hakem, Fransız savunmacının kaleye giden forvetin önündeki son oyuncu olduğunu değerlendirerek müdahalenin doğrudan kırmızı kartı gerektirdiğine karar verdi.

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Böylece Pochettino, takımı Anfield'ın alev alev atmosferinde daha nefes bile alamadan, en zorlu sınavı 10 kişiyle tamamlamak zorunda kaldı.

Bu pozisyon, tüm kulvarlarda son dört maçının üçünde bir oyuncusu kırmızı kart gören Manchester United'ın savunma disiplinine yönelik endişeleri de artırdı. Bu tablo, takımın yaşadığı sıkıntının boyutunu açıkça ortaya koyuyor.

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Szoboszlai vurdu, Anfield Pochettino'nun kâbusunu kutladı

Liverpool, sayısal üstünlüğü değerlendirmek için fazla beklemedi. Yoro'nun oyundan atılmasından yalnızca iki dakika sonra, tam olarak 10. dakikada Macar yıldız Dominik Szoboszlai skoru açarak konukların sıkıntısını katladı ve yeni teknik direktörü son derece karmaşık bir senaryoyla baş başa bıraktı.

Doğrudan serbest vuruşu kullanan Szoboszlai, Manchester United kalesinin alt köşesine sert bir şut gönderdi. Top, kalecinin bulunduğu köşeye gitse de şutun sertliği Lammens'in kurtarış yapmasına izin vermedi.

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Anfield tribünleri erken gelen golle coşarken Liverpool taraftarları rakiple alay eden tezahüratlarla "Küme düşüyorsunuz!" diye bağırdı.

Ancak darbe bununla sınırlı kalmadı. Ev sahibi ekip, United saflarına hâkim olan kargaşadan yararlanmayı sürdürdü ve yalnızca üç dakika sonra ikinci golü buldu.

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Wirtz farkı açtı, Liverpool'un genç yeteneği tarihe geçti

13. dakikada Florian Wirtz ceza sahası içinde topla buluştu. Atak, Manchester United yarı sahasının ortasında ustaca dönen Isak'ın etkili hareketiyle başlamış, top ardından kanattaki Rio Ngumoha'ya aktarılmıştı.

Liverpool'un genç kanat oyuncusu ceza sahasına girerek kusursuz bir orta yaptı. Doğru yerde bulunan Wirtz, harika bir teknik dokunuşla topu ağlara göndererek ev sahibini 2-0 öne geçirdi.

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Anfield taraftarları yeniden Pochettino'yu kışkırtarak "Yarın sabah kovulacaksın!" diye bağırdı. Bu görüntü, ilk dakikaları Arjantinli teknik adam için daha da acı hale getirdi.

Bu arada istatistik kuruluşu Opta, tarihi bir veriyi gün yüzüne çıkardı. Opta'ya göre Liverpool, iki takımın Premier Lig'deki karşılaşmaları tarihinde Manchester United karşısındaki en hızlı 2-0 üstünlüğünü yalnızca 12 dakika 40 saniyede yakaladı.

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Dikkat çeken istatistikler bununla da sınırlı kalmadı. Rio Ngumoha, 18 yaş 85 günlükken Premier Lig tarihinde Liverpool ile Manchester United arasındaki bir maçta gol ya da asistle gole katkı veren en genç oyuncu oldu.

Böylece derbinin ilk dakikaları olağanüstü bir tabloya dönüştü. Erken kırmızı kart, savunmadaki çöküş ve Liverpool'un hücumdaki etkinliği bir araya gelince ilk maçında gerçek bir fırtınanın ortasında kalan Pochettino, takımını teknik direktörlük kariyerinin en zor başlangıçlarından birine dönüşebilecek bir geceden kurtarmak zorunda kaldı.