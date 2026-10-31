Manchester United, Londra’nın batısında Chelsea’ye 2-0 yenildi. Michael Carrick’in ekibi ilk yarıda daha iyi oynadı ancak önemli fırsatları değerlendiremedi ve ikinci yarıda dağıldı.

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Morgan Rogers, ikinci yarının başlamasından beş dakika sonra gol perdesini açtı. 63. dakikada Lisandro Martinez'in korner sırasında Wesley Fofana'yı iterek ikinci sarı kartı görmesi ve penaltıya neden olmasıyla maç fiilen bitti. Cole Palmer penaltıyı gole çevirdi. Bu, 16. sırada yer alan ve düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde bulunan United'ın üst üste üçüncü yenilgisi oldu.

İşte Manchester United oyuncularının puanları...

Kaleci ve savunma

Senne Lammens - 7/10 Lammens'in Rogers'ın şık aşırtma vuruşunda yapabileceği bir şey yoktu. Palmer'ın penaltısında ise topa dokunsa da topun köşeye gitmesine engel olamadı. Yedi kurtarış yaptı; bunların en iyisi, 85. dakikada Estevao'nun sert şutunu güçlü bir müdahaleyle uzaklaştırmasıydı.

Leny Yoro - 6/10 Sağ bekte istikrarlı bir performans sergiledi. Yoro, ileri çıkarak erken bir korner kazandırdı ve maçın sonlarında Danny Welbeck'e yönelik Chelsea atağını akıllıca araya girip durdurdu.

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Lisandro Martinez - 2/10 Tam bir felaketti. Rogers'ı defalarca geriye çektiği için 59. dakikada sarı kart gören Martinez, ardından bir kornerde sırtı topa dönükken Fofana'yı yüzünden itti. VAR'ın müdahaleyi tespit etmesiyle ikinci sarı karttan oyundan atıldı ve Chelsea'nin ikinci golünü getiren penaltıya neden oldu. Rogers'ın ilk gol için ilerlediği sırada geri çekilen savunmacılardan biri de oydu.

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Harry Maguire - 5/10 Maguire, Matheus Cunha'nın iptal edilen golüne giden pozisyonda kafa topunu kazandı. Ancak ilk golde Rogers'ın karşısında geri çekildi ve 65. dakikada sarı kart gördü. Yine de kısa süre sonra Palmer'ın topu ağlara göndermesini kritik bir müdahaleyle önledi.

Diogo Dalot - 5/10 Sol bekte hücuma çok az katkı verdi ve United'ın en iyi anlarında nadiren rol aldı. Sessiz, unutulacak bir performanstı.

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Orta saha

Andrey Santos - 5/10 Santos, maçın başında Chelsea'nin ritmini bozmak için çok çalıştı ve Bryan Mbeumo'yu umut vadeden bir atak için topla buluşturdu. Ancak ilk golde Rogers'ı durdurmak için zamanında yetişemedi. Kırmızı kartın ardından 66. dakikada yerini Ayden Heaven'a bıraktı.

Carlos Baleba - 5/10 Baleba'nın maçın başında çektiği şut uzak direğin hemen yanından auta çıktı, ancak Romeo Lavia ve Moises Caicedo karşısında etkisini gösteremedi. 58. dakikada yerini Kobbie Mainoo'ya bıraktı.

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Bruno Fernandes - 5/10 Yeniden ilk 11'e dönen Fernandes, Mbeumo'nun kendisini kaleciyle karşı karşıya bıraktığı pozisyonda 19. dakikada çok net bir fırsatı topu üstten dışarı göndererek kaçırdı. Bir başka pozisyonda da topu kale ağzından geçirdi. Derin kullandığı korner, Cunha'nın iptal edilen golünü hazırladı ancak ikinci yarıda etkisi belirgin biçimde azaldı.

Hücum

Amad Diallo - 6/10 United'ın en hareketli hücumcusuydu. Amad'ın uzaktan şutunu Penders uzaklaştırdı, ancak iki kez kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonları değerlendiremedi. Bunların en neti ilk yarının hemen sonunda geldi. Bir darbe aldı ve 77. dakikada yerini Joshua Zirkzee'ye bıraktı.

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Matheus Cunha - 5/10 Solda başlayan Cunha, yakın mesafeden yaptığı dokunuşla United'ı öne geçirdiğini kısa süreliğine düşündü, ancak VAR pozisyonda ofsayt tespit ederek golü iptal etti. Topu ayağından fazla açınca ara pasına Penders sahip oldu. 66. dakikada yerini Mason Mount'a bıraktı.

Bryan Mbeumo - 6/10 United'ın en iyi kontra ataklarına öncülük etti. Fernandes'in büyük fırsatı için savunma arkasına harika bir pas gönderdi ve Cunha'yı da bir başka ara pasıyla buluşturdu. Serbest vuruşta yeterince geri çekilmediği için sarı kart gördü. Uzatma dakikalarındaki sert vole vuruşunu ise Penders parmaklarının ucuyla üst direğe çeldi.

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Yedekler ve teknik direktör

Kobbie Mainoo - 5/10 58. dakikada oyuna girdi ve 12 dakika sonra Palmer'a çelme taktığı için sarı kart gördü. Mainoo maçın temposuna hiç ayak uyduramadı.

Ayden Heaven - 5/10 Kırmızı kartın ardından savunmayı sağlamlaştırmak için 66. dakikada oyuna alındı. Maç zaten United'ın elinden kayıp giderken Heaven'ın etki yaratma şansı pek olmadı.

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Mason Mount - 5/10 Eski takımına karşı 66. dakikada Cunha'nın yerine oyuna girerken yuhalandı. Mount'un kötü kontrolü, Chelsea'ye Estevao'nun iptal edilen golüyle sonuçlanan kontra atak fırsatını verdi.

Joshua Zirkzee - 5/10 Zirkzee, iki oyuncuyu geçip uzaktan Penders'e doğru sert bir şut çekti ve Mbeumo'nun maçın sonlarındaki volesine giden korneri kazandırdı. Ancak 86. dakikada sarı kart gördü.

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Michael Carrick - 4/10 Carrick'in planı 45 dakika boyunca işe yaradı, ancak takımının ikinci yarıdaki disiplinsizliği pahalıya mal oldu. United'ın tüm kulvarlarda dokuz maçtır kazanamaması, kulübün 1988'den bu yana en kötü serisi olarak Carrick'i zor bir durumda bırakıyor.