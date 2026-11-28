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Manchester United'ın sıkıntıları hız kesmeden sürüyor. Teknik direktör Mauricio Pochettino'nun takımı cumartesi günü daha iyi bir oyun sergilese de Old Trafford'da, Callum Wilson'ın iki gol attığı maçta Brentford'a 0-4 yenildi. United 19. sıradaki yerini koruyor. Crystal Palace pazar günü evinde Hull City'yi yenerse United son sıraya düşecek. Son on Premier Lig deplasman maçının hiçbirini kazanamayan Brentford ise etkileyici bir şekilde beşinci sırada.

Pochettino'nun bir kez daha ilk 11'de şans verdiği Joshua Zirkzee, dördüncü dakikada teknik direktörünün yüzünü güldürebilirdi. Hollanda millî takım oyuncusu, Youri Tielemans'ın pasıyla buluştu ancak vuruşunda Brentford kalecisi Caoimhín Kelleher'i geçemedi.

Maçın son bölümünde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Harry Maguire da güçlü kafa vuruşunda topu direğe nişanlayarak gole yaklaştı. Dönen top Amad Diallo'nun önüne düştü, ancak şutunu Sepp van den Berg engelledi. Bruno Fernandes de kafa vuruşunda topu dışarı gönderdi. Yine de United maça umut verici başlamıştı.

Ancak umut verici başlangıca rağmen öne geçen taraf Brentford oldu. Mikkel Damsgaard, ceza sahası önündeki boşlukta Dango Ouattara'yı gördü. Ouattara topu hızla Wilson'a aktardı. İngiliz oyuncu, iyi bir ilk dokunuşla Maguire'ı geçtikten sonra sağ ayağıyla Senne Lammens'i aşan sert bir vuruş yaptı: 0-1.

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Böylece United, 12. haftada da gol yedi ve kulübün olumsuz rekorunu egale etti. Daha önce yalnızca 1930/31 sezonunda ilk 12 Premier Lig maçının hiçbirinde kalesini gole kapatamamıştı.

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Golden sonra daha rahat oynayan Brentford, yarım saati biraz geçerken United savunmasını bir kez daha açtı. Damsgaard'ın savunma arkasına attığı isabetli pas Ouattara'nın koşu yoluna düştü. Ouattara, Lisandro Martínez'i çalımlayıp Maguire'ın bacaklarının arasından Wilson'a pas verdi. Wilson topu kolayca ağlara gönderdi: 0-2.

United böylece Premier Lig'de olumsuz bir rekor kırdı. Daha önce hiçbir takım üst üste altı devrede en az iki gol yememişti. United'ın ikinci yarıda çok daha farklı bir oyun ortaya koyması gerekiyordu, ancak devrenin başında Patrick Dorgu'nun şutundan fazlasını pek üretemedi. Kelleher, Danimarkalı oyuncunun vuruşunu kurtardı.

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Keyifli geçen maçta Tielemans gole çok yaklaştı. Belçikalı oyuncunun güzel vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı. Leny Yoro'nun ceza sahasında Kevin Schade'ye yaptığı müdahaleyi VAR'ın oyuna müdahale etmek için yeterli bulmaması da ev sahibi ekibin lehineydi. Kısa süre sonra Zirkzee'nin yerine Matheus Cunha oyuna girdi ve bu değişiklik Old Trafford'da sevinçle karşılandı.

Brezilyalı oyuncu da gidişatı değiştiremedi. United kötü oyununu sürdürdü ve bitime on dakika kala son darbeyi yedi. Diogo Dalot'un kafa vuruşunda top Kristoffer Ajer'in kalçasına çarptı. Ajer, kaleye birkaç metre mesafeden fırsatı kaçırmayıp topu ağlara gönderdi: 0-3. Uzatma dakikalarında Schade, aşırtma vuruşuyla skoru 0-4'e taşıdı.