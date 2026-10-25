Manchester United'ın sezonu, Old Trafford'da fırsatları iyi değerlendiren AFC Bournemouth karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi almasıyla yeni bir dip noktasına ulaştı.

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Michael Carrick'in Bruno Fernandes'i ilk 11'e almama kararı ağır bir şekilde geri tepti; ev sahibi ekip, onun yokluğunda hücumda yaratıcılıktan yoksun kaldı. Topa %62 oranında sahip olmasına rağmen United, bir dizi bireysel hata yüzünden mağlup oldu. Konuk ekip 2,24 xG'ye ulaşırken United'ın xG'si 0,61'de kaldı. Çöküş, ilk yarıda Rayan ve Marcus Tavernier'nin kısa aralıklarla attığı gollerle başladı ve Stretford End'i şaşkına çevirdi. Evanilson'ın 71. dakikadaki golü ise son darbeyi vurdu. Sekiz maçtır galibiyet alamayan United'ın taktiksel kimlikten yoksun performansının ardından Carrick üzerindeki baskı doruğa çıktı. İşte Manchester United oyuncularının notları.

Kaleci ve savunma

Senne Lammens - 3/10 Senne Lammens zor bir öğleden sonra geçirdi ve maçın büyük bölümünde savunma hattından yeterli destek göremedi. Lammens, 50. dakikada Rayan'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşu kurtarsa da üç gole engel olamadı. Lewis Cook'un pasını yanlış değerlendirip kötü bir zamanlamayla kalesini terk ederek Evanilson'a üçüncü golü hediye etmesi, takımının sıkıntılarını daha da artırdı.

Diogo Dalot - 5/10 Diogo Dalot, sol kanattan sürekli ileri çıkmaya çalışan az sayıdaki oyuncudan biriydi ancak hücumda etkili bir son pas veya vuruş ortaya koyamadı. Savunmada takım arkadaşlarına kıyasla nispeten sağlam dursa da tamamen dağınık durumdaki savunma hattını toparlayamadı.

Leny Yoro - 3/10 Leny Yoro, maçın başlarında Evanilson'ı durdurmak için kritik bir araya giriş yaptı ancak performansına büyük bir hata damga vurdu. Kendi yarı sahasında olabilecek en kötü anda ayağı kayan Yoro, Adrien Truffert'in topu kapıp Tavernier'ye ikinci golün pasını vermesine neden oldu.

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Harry Maguire - 3/10 Harry Maguire, kaptan olarak olumsuz yönleriyle öne çıkan bir performans sergiledi. İlk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Maguire, konuk ekibin hızı karşısında ağır kaldı ve defalarca dağılan savunma hattını organize edemedi. İkinci yarının başındaki hatası Evanilson'a neredeyse üçüncü gol fırsatını verecekti, ancak ofsayt bayrağı Maguire'ın imdadına yetişti.

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Ayden Heaven - 2/10 Ayden Heaven, topu defalarca kaybettiği kötü bir öğleden sonranın ardından 65. dakikada oyundan alındı. Heaven, 37. dakikada yaptığı kontrolsüz çift ayaklı müdahaleyle sarı kart gördü ve açılış golünün atıldığı serbest vuruşa doğrudan sebep oldu.

Orta saha

Andrey Santos - 4/10 Andrey Santos, sert bir müdahalenin ardından 22. dakikada sarı kart gördü ve maçın kalanında dikkatli oynamak zorunda kaldı. Karşılaşmanın 90 dakikasını da sahada geçiren Santos, orta sahada mücadeleci bir görüntü sergiledi ve son bölümde bir kafa vuruşu engellendi. Ancak Bournemouth'un tehlikeli oyuncularına nadiren yaklaşabildi.

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Carlos Baleba - 4/10 Carlos Baleba, sahanın orta bölümünde fiziksel üstünlük kurmakta zorlandı. Baleba topu dolaştırmaya çalışsa da savunmaya geçişlerde yavaş kaldı ve maç giderek United'ın elinden çıkarken 72. dakikada oyundan alındı.

Youri Tielemans - 3/10 Youri Tielemans kabus gibi bir 45 dakika geçirdi. Tek kayda değer katkısı, 32. dakikada ceza sahasına gönderdiği tehlikeli yerden pastı. Tielemans, 40. dakikada Lewis Cook'u çekerek düşürdüğü için sarı kart gördü ve devre arasında oyundan alındı.

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Hücum

Mason Mount - 6/10 Mason Mount önde baskıda çok çalıştı ve United'ın kötü gününde hücumda yaratıcılık göstermeye en istekli oyuncusu oldu. Bruno Fernandes yedek kulübesindeyken yaratıcılık yükünü üstlenen Mount, uzaktan şutlar denedi ancak Djordje Petrovic'i ciddi biçimde zorlayamadı. Kullandığı kornerler de sürekli etkisiz kaldı.

Amad Diallo - 4/10 Amad Diallo, maçın büyük bölümünde sağ kanatta yalnız kaldı. Rakip ceza sahasında etkili olabilecek pozisyonlarda topla pek buluşamadı ve 78. dakikada yerini Shea Lacey'ye bırakmadan önce Truffert tarafından büyük ölçüde etkisiz hâle getirildi.

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Bryan Mbeumo - 5/10 Bryan Mbeumo, diğer seçeneklerin etkisizliği nedeniyle United'ın başlıca hücum tehdidiydi ancak yeterince topla buluşturulmadı. Petrovic, Mbeumo'nun 41. dakikadaki şutunu kurtardı; 60. dakikada yaptığı penaltı itirazı ise karşılık bulmadı. Hücum hattında hayal kırıklığı yaşadığı belliydi.

Yedekler ve teknik direktör

Lisandro Martinez - 4/10 Lisandro Martinez, 65. dakikada Heaven'ın yerine oyuna girdi. Saniyeler sonra Rayan tarafından yere düşürüldü; Brezilyalı oyuncunun şutu direğin az farkla yanından dışarı çıktı. Martinez sonrasında daha dirençli bir oyun sergilese de maç çoktan farklı bir yenilgiye doğru gidiyordu.

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Matheus Cunha - 4/10 Matheus Cunha, hücuma hareketlilik katması için devre arasında Tielemans'ın yerine oyuna girdi. Cunha topu fena dolaştırmadı ancak tek şutunu üstten dışarı gönderdi ve Petrovic'i zorlayamadı.

Joshua Zirkzee - 4/10 Joshua Zirkzee, 72. dakikada Baleba'nın yerine oyuna girdi. Fiziksel gücüyle hücuma katkı sağladı ve son bölümde bir şutu engellendi, ancak maçın skoruna etki edemedi.

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Shea Lacey - 5/10 Shea Lacey, 78. dakikada Diallo'nun yerine oyuna girdi ve hareketli bir görüntü çizdi. İki tehlikeli orta yaptı, son bölümdeki şutu ise engellendi.

Michael Carrick - 2/10 Michael Carrick yönetiminde takım taktiksel açıdan büyük bir başarısızlık yaşadı. Carrick'in Bruno Fernandes'i ilk 11'den çıkarma kararı, takımı liderlikten ve yaratıcılıktan yoksun bıraktı. 4-2-3-1 düzeni kolayca aşıldı; oyuncu değişiklikleri de takımın kendi sahasında üç gol yemesine yol açan yapısal sorunları gideremedi.