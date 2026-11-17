Manchester United'ın başına geçmeye hazırlanan Mauricio Pochettino, Pep Guardiola'ya ABD Milli Takımı teknik direktörlüğünü kabul etmesi çağrısında bulundu. Görevinden ayrılacak olan Pochettino, iki yıllık başarılı döneminin ardından bu görevin büyük prestij kazandığını düşünüyor.

Reklam

Pochettino'dan Guardiola'ya ABD çağrısı

Pochettino , ABD'ye veda ederek ses getirecek United'ın başına geçişine hazırlanıyor. Ayrılmadan önce Guardiola'ya güçlü desteğini açıklayan Pochettino, ona milli takım görevini kabul etmesi çağrısında bulundu. Haberler, Guardiola'nın Pochettino'nun yerine geçmek için önde gelen adaylardan biri olduğuna güçlü biçimde işaret ediyor.

İspanyol teknik direktör, geçen sezonun sonunda Manchester City teknik direktörlüğünden ayrılmasının ardından şu anda bir yıllık ara veriyor. Pochettino, milli takım görevinin üst düzey her teknik direktör için inanılmaz bir fırsat sunduğuna inanıyor. ABD Milli Takımı yapılanmasının tamamının doğru yönde ilerlediğini düşünüyor.

Görevi üstlenmek için mükemmel zaman

Görevinden ayrılacak teknik direktör, son basın toplantısında bu görevi güçlü biçimde destekledi. Oyuncu kadrosunun kalitesini ve yeni antrenman tesislerini Guardiola için görevi cazip kılan başlıca unsurlar olarak gösterdi.

“Federasyona gelmek için mükemmel bir zaman,” diyen Pochettino'nun sözlerini ESPN aktardı. “Görevi kabul etsin çünkü gerçekten iyi insanlarla, iyi oyuncularla karşılaşacak. Oyuncular onun oyun tarzına uyabilir.”

Reklam Reklam

Pochettino, United'a gidişinin ABD Milli Takımı görevinin yükselen konumunu kanıtladığını da düşünüyor: “Şu anda ABD'de milli takım teknik direktörü olmak prestijli bir görev.”

Related Topics

Geride onarılmış bir takım kültürü bırakıyor

Göreve 26 ay önce gelen Pochettino, kadroyu oldukça güçlü bir durumda bıraktığını düşünüyor. İlk geldiğinde takım içi kültürün insanların sandığından çok daha kötü olduğunu kabul etti. Milli takım çalıştırmanın sunduğu dengeli yaşamdan memnun olsa da kulüp futbolunun günlük yoğunluğunu özledi.

“Bugünü düşünüyorsunuz, sonra aralık ayında [kamp] var,” diye ekledi. “Mart geldiğinde ne yapıyorsunuz? Maç izlemeniz, seyahat etmeniz, idari işlerle ilgilenmeniz gerekiyor. Bu güzel. İyi bir şey. Ama her gün işin içinde olmak, basın toplantısı, antrenman, her şey... United gibi bir fırsatla karşılaştığımda ‘Evet, bunu istiyorum’ diyorsunuz. Kendimi yeniden kanıtlamak istiyorum.”

Reklam

Manchester United'daki ilk maçından önce son veda

Pochettino, salı akşamı Haiti karşısında ABD Milli Takımı'nın başında son kez sahaya çıkacak. Concacaf Uluslar Ligi çeyrek finalinin rövanşı niteliğindeki maç öncesinde takımı, toplam skorda altı gollük büyük bir avantaja sahip.

Cincinnati'deki maçın bitiş düdüğünün ardından Arjantinli teknik direktör, özel uçakla doğrudan İngiltere'ye gidecek. Ardından odağını Premier League'de kendisini bekleyen büyük yeniden yapılanma görevine çevirecek. United'ın başında merakla beklenen ilk maçına bu pazar çıkacak. Anfield'da Liverpool karşısında zorlu bir sınav verecek.