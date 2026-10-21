Manchester United'ın başı ağrıyabilir! Bournemouth'un genç yıldızı Eli Junior Kroupi bu hafta sonu sakatlıktan dönebilir

Bournemouth, Old Trafford deplasmanı öncesinde önemli bir müjde aldı: Genç yetenek Eli Junior Kroupi, A takım antrenmanlarına döndü. Gelecek vadeden forvet, uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra bu pazar Manchester United karşısında sezonun ilk maçına çıkabilir.

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Bournemouth'un genç yıldızı uzun süren aranın ardından geri döndü

Kroupi, uzun süren aranın ardından A takımla antrenmanlara döndü. Bu gelişme, kulübün Manchester United ile oynayacağı Premier League maçı öncesinde teknik direktör Marco Rose'a büyük moral verdi. 20 yaşındaki oyuncu, Bournemouth'un Avusturya'daki sezon öncesi kampında tarak kemiğinin kırılmasının ardından temmuz ayından beri forma giyemiyor. Genç oyuncunun sakatlığı antrenmanda şut çekerken yaşaması özellikle can sıkıcıydı. Kırığın tedavisi için aynı ay ameliyat olması gerekti ve uzun bir iyileşme sürecine girdi.

İlk tıbbi değerlendirmeler, Fransa 21 Yaş Altı Millî Takımı oyuncusunun kasım ayına kadar sahalardan uzak kalabileceğine işaret ediyordu. Ancak Kroupi'nin iyileşmesi beklentileri aştı. Birkaç haftalık yoğun rehabilitasyonun ve bu ayın başlarında sahada takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmaların ardından hücum oyuncusu yeniden takımla çalışmaya başladı.





Rose, Kroupi'nin forma giyebileceğini doğruladı

Rose, Kroupi'nin maçlara çıkmaya yaklaştığını doğruladı. Ancak oyuncu, kulübün perşembe günü AC Milan ile oynayacağı Avrupa Ligi maçında yer almayacak. Avrupa kupaları için kadro bildirim süresi dolduğunda iyileşme sürecinin henüz başında olduğu için grup aşaması kadrosuna yazılmamıştı. Buna karşılık Rose, Old Trafford'daki Premier League karşılaşmasının oyuncunun bu sezonki ilk maçına sahne olabileceğini belirtti. Rose, “Junior takımla antrenmanlara döndü ama UEFA listesinde yok. Yine de Manchester'da ona birkaç dakika süre verebiliriz,” dedi.

Oyuncu, yedek kulübesinde yer alabilmek için gerekli fiziksel uygunluk ölçütlerini karşıladı. Kroupi, dönüşü için Manchester United maçını hedeflemişti. Sağlık ekibi süreci hızlandırmamaya kararlı olsa da oyuncunun takım antrenmanlarına sorunsuz katılması, kısa süreliğine de olsa forma giyebilmesinin önünü açtı.





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Genç yıldızın etkisi

Kroupi'nin İngiltere'de çıkış yaptığı yılın ardından Bournemouth için taşıdığı önem göz ardı edilemez. Eski Lorient hücumcusu, İngiltere'deki ilk sezonunda üst düzey bir yetenek olduğunu gösterdi ve ligde attığı 13 golle kulübün en golcü oyuncusu oldu. Gol becerisi ve topsuz oyundaki akıllı hareketliliği, adının dünya futbolunun en büyük kulüplerinden bazılarıyla anılmasını sağladı. Nitekim sezon öncesi yaşadığı sakatlık, ses getirecek bir yaz transferine ilişkin konuşmaları fiilen sona erdirmeden önce Arsenal, Tottenham Hotspur ve Barcelona gibi kulüplerin genç oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyordu.

Kroupi'nin yokluğunda Rose, hücum hattının en ilerisinde Brezilyalı forvet Evanilson ve yazın takıma katılan Alvaro Rodriguez dâhil başka seçeneklere yöneldi. Bu oyuncular iyi performans gösterse de geçen sezon takımın gol sayısına büyük katkı sağlayan Kroupi'nin dönüşü, Bournemouth'un hücum hattına farklı bir boyut katıyor. İngiltere'nin güney kıyısındaki kulüp, istikrar arayan Manchester United ile karşılaşmaya hazırlanırken Kroupi'nin birkaç dakika bile forma giymesi belirleyici olabilir.