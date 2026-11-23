Manchester United orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo, takımının Liverpool karşısında aldığı ağır 4-0'lık yenilginin ardından performanslarına ilişkin sert bir değerlendirme yaptı. Anfield'daki ağır mağlubiyet, ilk maçı erken gelen kırmızı kartla sekteye uğrayan yeni teknik direktör Mauricio Pochettino için kâbus gibi bir başlangıç oldu.

Reklam

Pochettino için Anfield'da felaket başlangıç

Pochettino'nun United teknik direktörü olarak görev süresi, takımının pazar günü Liverpool'a 4-0 yenilmesiyle felaketle başladı. Leny Yoro'nun Alexander Isak'a yaptığı müdahale nedeniyle maçın henüz sekizinci dakikasında kırmızı kart görmesinin ardından karşılaşmanın kaderi ilk 15 dakika içinde büyük ölçüde belirlendi. Liverpool, oyuncu ihracının hemen ardından Dominik Szoboszlai ve Florian Wirtz ile iki gol buldu. İkinci yarıda iki gol daha atarak farklı galibiyeti tamamladı.

Maç boyunca orta sahada sonuçsuz bir mücadele veren Mainoo, sayısal dezavantajın zaten zorlu olan görevi neredeyse imkânsız hâle getirdiğini kabul etti. Orta saha oyuncusu, Sky Sports'a konuşurken durumu açık sözlülükle değerlendirdi. Mainoo şöyle dedi: “10'a 11 oynuyorsunuz. Anfield gibi bir yere geldiğinizde maç zaten zor. Bir de oyuncu kaybedince daha da zorlaşıyor. Maçtaki mücadeleleri için arkadaşlarıma kusur bulamam. Bu acıyı yaşayıp yolumuza devam edeceğiz. Her şeyin boşa gittiğini söylemem. Antrenmanda çalıştıklarınızı yine sahaya yansıtabilirsiniz ama böyle bir durumda bir kişi eksik olmak işi 10 kat zorlaştırıyor.”

Leny Yoro'nun kırmızı kartı tartışma yarattı

Maçın belirleyici anı tartışılmaya devam ediyor. Pochettino ve oyuncuları, hakemin Yoro'ya doğrudan kırmızı kart gösterme kararını sorguluyor. Fransız savunmacının bariz bir gol şansını engellediğine hükmedildi ancak tekrar görüntüleri, Isak'ın topun kontrolünü kaybetmiş olabileceğini gösterdi. Mainoo, temasa özellikle itiraz ederek o sırada topun zaten kaleci Senne Lammens'e doğru gittiğini savundu.

Mainoo, “Bence kırmızı kart olamayacak bir karar yüzünden maç bizim elimizden alındı” dedi. Pozisyonu şöyle anlattı: “Kesinlikle olamaz. Top zaten kalecide. İkisi de son sürat koşuyor. Ne yapabiliriz? Olan oldu.”

Reklam Reklam

Mainoo'dan takım arkadaşlarına mücadele çağrısı

Mainoo, hakem kararına yönelik itirazlarının ötesinde, Manchester United Premier Lig tablosunun alt sıralarından uzaklaşmaya çalışırken takım içinde sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. Felaketle sonuçlanacak bir kış döneminden kaçınmak için bir an önce form tutması gereken kulüpte genç orta saha oyuncusu, soyunma odasına net bir mesaj verdi. Mevcut durumdan çıkış için dışarıdan bir çözüm gelmeyeceğini, gidişatı ancak birlikte sıkı çalışarak değiştirebileceklerini belirtti.

Related Topics

Mainoo, yenilginin yarattığı duygusal etkiyi anlatırken yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi. “Zor, can yakıyor. Ama kimse gelip bizi kurtarmayacak. Çok çalışmalı, çabalamaya, çalışmaya ve mücadele etmeye devam etmeliyiz. Her şey yoluna girecek” dedi.

Sporting maçı öncesi United üzerindeki baskı artıyor

Avrupa kupalarına katılım sağlayan sıralarla arasındaki puan farkı kaygı verici biçimde açılmayı sürdürürken United, uzun bir geçiş döneminde oyalanmayı göze alamayacağı kritik bir noktada. Şimdi tüm dikkatler, takımın Pochettino yönetimindeki yaklaşan maçta nasıl tepki vereceğine çevrildi. Teknik direktörün önündeki acil sorun, son maçlarda sahada yaşanan ihraçlardan önce bile kaygı verici ölçüde kırılgan görünen savunma hattına istikrar kazandırmak.

Reklam

Kulüpte herkes, Pochettino'nun yeni liderliği altında toparlanıp dayanıklılığını göstermeye istekli. Bu nedenle çarşamba günü Sporting'e karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, takımın yenilenen taktik disiplininin ve birlik ruhunun erken dönemdeki büyük sınavı olacak.