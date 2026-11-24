Mauricio Pochettino, Manchester United'ın sezonunu kurtarmak için zorlu bir görevle karşı karşıya. Haberlere göre kulübün kış transfer dönemindeki bütçesi ciddi ölçüde kısıtlı. Arjantinli teknik direktör, ligin alt sıralarında yer alan bir kadroyu devraldı ve sıkı mali kurallara uyarak takviye bulmak zorunda.

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Mali kısıtlamalar Pochettino'nun planlarını zorluyor

Pochettino'yu Old Trafford'da zorlu bir görev bekliyor. Manchester United'ın yeni teknik direktörüne, kulübün felaketle geçen sezonunu ocak ayında kurtarması için 50 milyon sterlinin altında bir transfer bütçesi verilecek. Eski ABD Milli Takımı teknik direktörü, görevine ezeli rakip Liverpool karşısında alınan utanç verici 4-0'lık yenilgiyle başladıktan sonra Manchester United'ın kümede kalma mücadelesinin tam ortasında olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Bu ağır yenilgi, United'ı Premier Lig'de sondan ikinci sırada bıraktı ve kulübün yarım asrı aşkın süredir ilk kez ikinci lige düşebileceğine dair ciddi endişeleri artırdı.

Haberi yayımlayan Daily Mail'e göre, Premier Lig'in katı yeni mali düzenlemeleri kulübün elini ciddi ölçüde bağlıyor. Bu nedenle Pochettino'nun bu kış yalnızca iki oyuncu transfer etmesi bekleniyor ve bunlardan en az birinin kiralık gelmesi muhtemel. CEO Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox'un başını çektiği United yönetimi, düşme tehlikesi büyürse transfer döneminin sonlarında risk almayı tamamen dışlamasa da yeni kural ihlallerinden kaçınmak için harcamaları sıkı biçimde kontrol etmek zorunda. Bu tablo, United'ın geçmişteki harcama gücüyle bugünkü durumu arasındaki büyük farkı gözler önüne seriyor. Transfer ekibi, kulübün Old Trafford'da başlatacağı kümede kalma mücadelesine hemen katkı sağlayabilecek oyuncular bulma baskısı altında.

Listenin başında savunma takviyesi var

Liverpool karşısındaki savunma çöküşünün ardından yeni bir stoper bulmak Pochettino'nun öncelikli hedefi hâline geldi. Brentford'dan Nathan Collins, özellikle diğer hedefler ulaşılmaz görünürken bu mevki için öne çıkan adaylardan biri. Fulham'dan Calvin Bassey'in yeni bir sözleşmeyle Craven Cottage'daki geleceğini güvence altına alması bekleniyor. Everton'dan Jarrad Branthwaite'e ise 70 milyon sterlinin üzerinde değer biçiliyor; bu rakam United'ın mevcut bütçesinin çok dışında.

Manchester United, stoperin yanı sıra sakatlıklara yatkın Luke Shaw'a rekabet ve alternatif sağlayacak bir sol bek de arıyor. Kulüp, Barcelona'dan Alejandro Balde ve Manchester City'den Rayan Ait-Nouri'ye ilgi göstermesine rağmen yaz transfer döneminde bu mevkiye takviye yapamadı. Her iki oyuncu da sezonun ilk aylarında takımı sık sık savunmasız bırakan bu bölgedeki soruna olası çözümler olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

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Forvet arayışını yüksek maliyetler zorlaştırıyor

Benjamin Sesko'nun kaval kemiği sakatlığı nedeniyle yeni yıla kadar forma giyemeyecek olması, hücum hattını Pochettino için bir başka endişe kaynağı hâline getiriyor. Daha önce milli takım düzeyinde Pochettino ile çalışmış Monaco forveti Folarin Balogun da dâhil olmak üzere birçok ismin Old Trafford'a transferi gündeme geldi. Leeds United forveti Dominic Calvert-Lewin ile şu anda Suudi Arabistan'da Al-Ahli forması giyen eski Brentford yıldızı Ivan Toney de olası hedefler arasında değerlendirildi.

Ancak yükselen maaş talepleri nedeniyle 50 milyon sterlinlik bütçeyle üst düzey bir forvet almak önemli bir zorluk olmaya devam ediyor. Toney'nin haftalık 500.000 sterlin olduğu bildirilen maaşı karşılanamayacak kadar yüksek görülürken Leeds, Calvert-Lewin'i haftalık 180.000 sterlin değerinde iyileştirilmiş bir sözleşmeyle takımda tutmak için çabalıyor. Bu mali engeller, United'ın ligin alt sıralarından uzaklaşacak gol gücüne sahip olmak için yaratıcı çözümlere veya daha az öne çıkan seçeneklere yönelmesini gerektirebilir.

Yoro'nun kırmızı kartına itiraz edildi

Transfer gündeminin dışında United, Leny Yoro'nun son kırmızı kartının iptali için girişimde bulunuyor . Genç Fransız oyuncu, Anfield'daki maçın henüz sekizinci dakikasında Alexander Isak'a müdahalesinin ardından oyundan atıldı. Kulüp, kaleci Senne Lammens'in topa Isak'tan önce ulaşacağını savunarak karara itiraz etme niyetini İngiltere Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi. İtiraz kabul edilirse Yoro'nun bir maçlık cezası kaldırılacak ve oyuncu, cumartesi günü Brentford'a karşı oynanacak kritik iç saha maçında kadroya alınabilecek.