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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

Çeviri:

Manchester United'ın 2026-27 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, premium ve sezonluk bilet bilgileri

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M. United
Premier Lig

Manchester United'ı 2026/27 Premier League sezonunda canlı izleyin

Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Carrick, geçen sezon kulübü üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi’ne dönüşe taşıyarak istikrar sağladı. GOAL, Old Trafford’da bilet almak için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.

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Manchester United’ın 2026/27 Premier League sezonu fikstürü nasıl?

Manchester United’ın 2026/27 sezonu, 22 Ağustos’ta deplasmanda Hull City maçıyla başlayacak.

Tarih ve SaatMaçStadyumOrganizasyonBilet
22 Ağu 2026 Cmt, 12:30 BSTHull City - Manchester UnitedMKM Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
29 Ağu 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Ipswich TownOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BSTEverton - Manchester UnitedHill Dickinson Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Manchester CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BSTFulham - Manchester UnitedCraven Cottage (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Tottenham HotspurOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BSTLeeds United - Manchester UnitedElland Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - BournemouthOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMTChelsea - Manchester UnitedStamford Bridge (Deplasman)Premier LeagueBiletler
7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - Aston VillaOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMTLiverpool - Manchester UnitedAnfield (Deplasman)Premier LeagueBiletler
28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - BrentfordOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMTNewcastle United - Manchester UnitedSt. James' Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - Coventry CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTCrystal Palace - Manchester UnitedSelhurst Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTArsenal - Manchester UnitedEmirates Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - Nottingham ForestOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMTManchester United - SunderlandOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion - Manchester UnitedAmerican Express Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMTManchester United - Newcastle UnitedOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTAston Villa - Manchester UnitedVilla Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - LiverpoolOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTBrentford - Manchester UnitedGtech Community Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - ChelseaOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMTManchester United - Brighton and Hove AlbionOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMTNottingham Forest - Manchester UnitedThe City Ground (Deplasman)Premier LeagueBiletler
27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - ArsenalOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMTSunderland - Manchester UnitedStadium of Light (Deplasman)Premier LeagueBiletler
13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - EvertonOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester City - Manchester UnitedEtihad Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Hull CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BSTIpswich Town - Manchester UnitedPortman Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Crystal PalaceOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
1 May 2027 Cmt, 15:00 BSTCoventry City - Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (Deplasman)Premier LeagueBiletler
8 May 2027 Cmt, 15:00 BSTBournemouth - Manchester UnitedVitality Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
15 May 2027 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Leeds UnitedOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
23 May 2027 Paz, 15:00 BSTTottenham Hotspur - Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 May 2027 Paz, 16:00 BSTManchester United - FulhamOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler

Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca ağustos ayındaki başlangıç saatleri kesinleşmiş durumda; diğer tüm saatler TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. United’ın Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü de 2026/27 lig aşaması kura çekiminin netleşmesinin ardından takvime ek maçlar getirecek. Ayrıca FA Cup ve Carabao Cup’ta da kuralar çekildikten sonra olağan eşleşmeler takvime eklenecek.

Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Manchester United, Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk kartlara ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği sunuyor. Biletlerin büyük bölümü, kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabiliyor.

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M. United
MUN
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG

Manchester United maçını izlemek için bilet almanın başlıca yolları şunlardır:

Manchester United üzerinden Resmi Biletler: Premier League maçlarının biletleri doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulur. Erişim çoğu zaman üyelik seviyenize bağlıdır; Red, Silver veya Gold üyeler genellikle bilet satışlarında öncelik alır. Bu, satın almanın en güvenli ve en güvenilir yoludur. Bilet Oylama Sistemi: Yüksek talep gören fikstürlerde, örneğin Liverpool, Arsenal veya Manchester City maçlarında, Manchester United Red üyeler için bir bilet oylaması düzenler. Oylamaya katılırsınız ve başarılı olmanız halinde biletleri nominal değeri üzerinden satın alabilirsiniz. Bu sistem, talebin arzı aşması durumunda adaleti sağlar. Resmi Bilet Değişim Platformu: İlk satışta bilet bulamazsanız, Manchester United sezonluk kombine sahiplerinin kullanamayacakları koltukları listeleyebildiği resmi bir Ticket Exchange sistemi işletir. Bu biletler kulüp tarafından doğrulanır, böylece yine nominal değer üzerinden güvenli şekilde satın alma yapabilirsiniz. İkincil Biletler: StubHub gibi platformlar da son dakika biletleri sunar; fiyatlar değişebilse de bunlar çoğu zaman yaklaşık £80’den başlar.

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Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

Old Trafford’da Manchester United’ı Premier League’de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları, rakibe, koltuğun konumuna ve biletin nasıl satın alındığına bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir.

Premier League bileti almanın en basit yolu, Manchester United’ın resmi bilet portalını kullanmaktır. Ancak bunlar genellikle yalnızca resmi kulüp üyelerine ayrılır ve erişilebilirlik oldukça sınırlıdır. United ayrıca rakibe göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanır ve Kategori A maçlar en pahalı olanlardır.

Üye oylaması veya kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden sunulan tipik resmi yetişkin bilet fiyatları genellikle şu aralıklardadır:

Kategori C maçları (Daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55 Kategori B maçları (Orta seviye rakipler): £45 - £75 Kategori A maçları (Yüksek talep gören rakipler, örn. Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Manchester United’ın resmi Ticket Exchange platformu, yani kulübün doğrulanmış yeniden satış platformu üzerinden satın alınan biletler her zaman nominal değer üzerinden satılır. Bu da sezonluk kombine sahiplerinin veya bir maça gidemeyecek üyelerin koltuklarını diğer üyelere güvenli şekilde yeniden satmasına olanak tanır.

Resmi satışları kaçırırsanız, StubHub gibi ikincil platformlar da bir seçenek olabilir. Buradaki fiyatlar talebe göre dalgalanır ve büyük maçlar yaklaşırken ciddi şekilde yükselebilir; biletler çoğu zaman yaklaşık £70-80 seviyesinden başlar.

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Old Trafford stadı hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester United, 1910’dan bu yana Old Trafford’da oynuyor ve stat, 2006’daki son büyük genişletmenin ardından şu anda genel olarak 74.000-76.000 civarında gösterilen kapasitesiyle İngiltere’nin en büyük kulüp stadı olmayı sürdürüyor. Sevgiyle Düşler Tiyatrosu olarak anılan stat, bir Avrupa Kupası finaline, birçok FA Cup yarı finaline ve projektörleri altında sayısız tarihi Avrupa gecesine ev sahipliği yaptı.

Açılışının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmişken Old Trafford ise yeni bir döneme giriyor. Mart 2025’te ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ve kulüp, mimarlık şirketi Foster + Partners tarafından tasarlanan, mevcut alanın bitişiğindeki araziye inşa edilmesi planlanan 100.000 kişilik yeni bir stat projesini tanıttı. Tahmini maliyet yaklaşık £2 milyar olarak açıklandı. Bilgilendirme belgelerinde New Trafford olarak adlandırılan bu tesis, güneş enerjisi ve yağmur suyunu toplaması amaçlanan, şemsiye tarzı dikkat çekici bir çatıyla ve birkaç kilometre öteden görülebilmesini sağlayacak üç uzun direkle tasarlandı. Planlandığı gibi hayata geçerse Wembley’i geride bırakarak Birleşik Krallık’taki en büyük futbol stadı olacak ve Old Trafford çevresindeki daha geniş kapsamlı yenileme projesinin merkezini oluşturacak.

Proje hâlâ planlama ve istişare aşamasında bulunuyor. Kulüp, inşaatın büyüklüğü nedeniyle takvim değişebilse de tamamlanmayı 2030/31 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor. Herhangi bir taşınma gerçekleşene kadar Old Trafford, 2026/27 sezonunda normal şekilde faaliyet göstermeyi sürdürüyor ve maç günlerinde dünya futbolunun en ikonik ve en gürültülü statlarından biri olmaya devam ediyor.

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