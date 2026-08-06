Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Carrick, geçen sezon kulübü üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi’ne dönüşe taşıyarak istikrar sağladı. GOAL, Old Trafford’da bilet almak için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.
Manchester United’ın 2026/27 Premier League sezonu fikstürü nasıl?
Manchester United’ın 2026/27 sezonu, 22 Ağustos’ta deplasmanda Hull City maçıyla başlayacak.
|Tarih ve Saat
|Maç
|Stadyum
|Organizasyon
|Bilet
|22 Ağu 2026 Cmt, 12:30 BST
|Hull City - Manchester United
|MKM Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|29 Ağu 2026 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Ipswich Town
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST
|Everton - Manchester United
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Manchester City
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST
|Fulham - Manchester United
|Craven Cottage (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Tottenham Hotspur
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST
|Leeds United - Manchester United
|Elland Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Bournemouth
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Chelsea - Manchester United
|Stamford Bridge (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Aston Villa
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Liverpool - Manchester United
|Anfield (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Brentford
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT
|Newcastle United - Manchester United
|St. James' Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Coventry City
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Crystal Palace - Manchester United
|Selhurst Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Arsenal - Manchester United
|Emirates Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Nottingham Forest
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT
|Manchester United - Sunderland
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Brighton and Hove Albion - Manchester United
|American Express Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMT
|Manchester United - Newcastle United
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Aston Villa - Manchester United
|Villa Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Liverpool
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Brentford - Manchester United
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Chelsea
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMT
|Manchester United - Brighton and Hove Albion
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Nottingham Forest - Manchester United
|The City Ground (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Arsenal
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMT
|Sunderland - Manchester United
|Stadium of Light (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Everton
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester City - Manchester United
|Etihad Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Hull City
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST
|Ipswich Town - Manchester United
|Portman Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Crystal Palace
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|1 May 2027 Cmt, 15:00 BST
|Coventry City - Manchester United
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|8 May 2027 Cmt, 15:00 BST
|Bournemouth - Manchester United
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|15 May 2027 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Leeds United
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|23 May 2027 Paz, 15:00 BST
|Tottenham Hotspur - Manchester United
|Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|30 May 2027 Paz, 16:00 BST
|Manchester United - Fulham
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Biletler
Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca ağustos ayındaki başlangıç saatleri kesinleşmiş durumda; diğer tüm saatler TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. United’ın Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü de 2026/27 lig aşaması kura çekiminin netleşmesinin ardından takvime ek maçlar getirecek. Ayrıca FA Cup ve Carabao Cup’ta da kuralar çekildikten sonra olağan eşleşmeler takvime eklenecek.
Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?
Manchester United, Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk kartlara ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği sunuyor. Biletlerin büyük bölümü, kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabiliyor.
Manchester United maçını izlemek için bilet almanın başlıca yolları şunlardır:
Manchester United üzerinden Resmi Biletler: Premier League maçlarının biletleri doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulur. Erişim çoğu zaman üyelik seviyenize bağlıdır; Red, Silver veya Gold üyeler genellikle bilet satışlarında öncelik alır. Bu, satın almanın en güvenli ve en güvenilir yoludur. Bilet Oylama Sistemi: Yüksek talep gören fikstürlerde, örneğin Liverpool, Arsenal veya Manchester City maçlarında, Manchester United Red üyeler için bir bilet oylaması düzenler. Oylamaya katılırsınız ve başarılı olmanız halinde biletleri nominal değeri üzerinden satın alabilirsiniz. Bu sistem, talebin arzı aşması durumunda adaleti sağlar. Resmi Bilet Değişim Platformu: İlk satışta bilet bulamazsanız, Manchester United sezonluk kombine sahiplerinin kullanamayacakları koltukları listeleyebildiği resmi bir Ticket Exchange sistemi işletir. Bu biletler kulüp tarafından doğrulanır, böylece yine nominal değer üzerinden güvenli şekilde satın alma yapabilirsiniz. İkincil Biletler: StubHub gibi platformlar da son dakika biletleri sunar; fiyatlar değişebilse de bunlar çoğu zaman yaklaşık £80’den başlar.
Manchester United Premier League biletleri ne kadar?
Old Trafford’da Manchester United’ı Premier League’de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları, rakibe, koltuğun konumuna ve biletin nasıl satın alındığına bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir.
Premier League bileti almanın en basit yolu, Manchester United’ın resmi bilet portalını kullanmaktır. Ancak bunlar genellikle yalnızca resmi kulüp üyelerine ayrılır ve erişilebilirlik oldukça sınırlıdır. United ayrıca rakibe göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanır ve Kategori A maçlar en pahalı olanlardır.
Üye oylaması veya kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden sunulan tipik resmi yetişkin bilet fiyatları genellikle şu aralıklardadır:
Kategori C maçları (Daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55 Kategori B maçları (Orta seviye rakipler): £45 - £75 Kategori A maçları (Yüksek talep gören rakipler, örn. Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+
Manchester United’ın resmi Ticket Exchange platformu, yani kulübün doğrulanmış yeniden satış platformu üzerinden satın alınan biletler her zaman nominal değer üzerinden satılır. Bu da sezonluk kombine sahiplerinin veya bir maça gidemeyecek üyelerin koltuklarını diğer üyelere güvenli şekilde yeniden satmasına olanak tanır.
Resmi satışları kaçırırsanız, StubHub gibi ikincil platformlar da bir seçenek olabilir. Buradaki fiyatlar talebe göre dalgalanır ve büyük maçlar yaklaşırken ciddi şekilde yükselebilir; biletler çoğu zaman yaklaşık £70-80 seviyesinden başlar.
Old Trafford stadı hakkında bilmeniz gereken her şey
Manchester United, 1910’dan bu yana Old Trafford’da oynuyor ve stat, 2006’daki son büyük genişletmenin ardından şu anda genel olarak 74.000-76.000 civarında gösterilen kapasitesiyle İngiltere’nin en büyük kulüp stadı olmayı sürdürüyor. Sevgiyle Düşler Tiyatrosu olarak anılan stat, bir Avrupa Kupası finaline, birçok FA Cup yarı finaline ve projektörleri altında sayısız tarihi Avrupa gecesine ev sahipliği yaptı.
Açılışının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmişken Old Trafford ise yeni bir döneme giriyor. Mart 2025’te ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ve kulüp, mimarlık şirketi Foster + Partners tarafından tasarlanan, mevcut alanın bitişiğindeki araziye inşa edilmesi planlanan 100.000 kişilik yeni bir stat projesini tanıttı. Tahmini maliyet yaklaşık £2 milyar olarak açıklandı. Bilgilendirme belgelerinde New Trafford olarak adlandırılan bu tesis, güneş enerjisi ve yağmur suyunu toplaması amaçlanan, şemsiye tarzı dikkat çekici bir çatıyla ve birkaç kilometre öteden görülebilmesini sağlayacak üç uzun direkle tasarlandı. Planlandığı gibi hayata geçerse Wembley’i geride bırakarak Birleşik Krallık’taki en büyük futbol stadı olacak ve Old Trafford çevresindeki daha geniş kapsamlı yenileme projesinin merkezini oluşturacak.
Proje hâlâ planlama ve istişare aşamasında bulunuyor. Kulüp, inşaatın büyüklüğü nedeniyle takvim değişebilse de tamamlanmayı 2030/31 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor. Herhangi bir taşınma gerçekleşene kadar Old Trafford, 2026/27 sezonunda normal şekilde faaliyet göstermeyi sürdürüyor ve maç günlerinde dünya futbolunun en ikonik ve en gürültülü statlarından biri olmaya devam ediyor.