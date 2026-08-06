Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Carrick, geçen sezon kulübü üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi’ne dönüşe taşıyarak istikrar sağladı. GOAL, Old Trafford’da bilet almak için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.

Manchester United’ın 2026/27 Premier League sezonu fikstürü nasıl?

Manchester United’ın 2026/27 sezonu, 22 Ağustos’ta deplasmanda Hull City maçıyla başlayacak.

Tarih ve Saat Maç Stadyum Organizasyon Bilet 22 Ağu 2026 Cmt, 12:30 BST Hull City - Manchester United MKM Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 29 Ağu 2026 Cmt, 15:00 BST Manchester United - Ipswich Town Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST Everton - Manchester United Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST Manchester United - Manchester City Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST Fulham - Manchester United Craven Cottage (Deplasman) Premier League Biletler 10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST Manchester United - Tottenham Hotspur Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST Leeds United - Manchester United Elland Road (Deplasman) Premier League Biletler 24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST Manchester United - Bournemouth Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMT Chelsea - Manchester United Stamford Bridge (Deplasman) Premier League Biletler 7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Aston Villa Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT Liverpool - Manchester United Anfield (Deplasman) Premier League Biletler 28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Brentford Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT Newcastle United - Manchester United St. James' Park (Deplasman) Premier League Biletler 5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Coventry City Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Crystal Palace - Manchester United Selhurst Park (Deplasman) Premier League Biletler 19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Manchester United Emirates Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Nottingham Forest Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT Manchester United - Sunderland Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion - Manchester United American Express Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMT Manchester United - Newcastle United Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Aston Villa - Manchester United Villa Park (Deplasman) Premier League Biletler 23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Liverpool Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Brentford - Manchester United Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Chelsea Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMT Manchester United - Brighton and Hove Albion Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT Nottingham Forest - Manchester United The City Ground (Deplasman) Premier League Biletler 27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Arsenal Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMT Sunderland - Manchester United Stadium of Light (Deplasman) Premier League Biletler 13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Everton Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester City - Manchester United Etihad Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST Manchester United - Hull City Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST Ipswich Town - Manchester United Portman Road (Deplasman) Premier League Biletler 24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST Manchester United - Crystal Palace Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 1 May 2027 Cmt, 15:00 BST Coventry City - Manchester United Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier League Biletler 8 May 2027 Cmt, 15:00 BST Bournemouth - Manchester United Vitality Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 15 May 2027 Cmt, 15:00 BST Manchester United - Leeds United Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 23 May 2027 Paz, 15:00 BST Tottenham Hotspur - Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 30 May 2027 Paz, 16:00 BST Manchester United - Fulham Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler

Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca ağustos ayındaki başlangıç saatleri kesinleşmiş durumda; diğer tüm saatler TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. United’ın Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü de 2026/27 lig aşaması kura çekiminin netleşmesinin ardından takvime ek maçlar getirecek. Ayrıca FA Cup ve Carabao Cup’ta da kuralar çekildikten sonra olağan eşleşmeler takvime eklenecek.

Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Manchester United, Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk kartlara ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği sunuyor. Biletlerin büyük bölümü, kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabiliyor.

Manchester United maçını izlemek için bilet almanın başlıca yolları şunlardır:

Manchester United üzerinden Resmi Biletler: Premier League maçlarının biletleri doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulur. Erişim çoğu zaman üyelik seviyenize bağlıdır; Red, Silver veya Gold üyeler genellikle bilet satışlarında öncelik alır. Bu, satın almanın en güvenli ve en güvenilir yoludur. Bilet Oylama Sistemi: Yüksek talep gören fikstürlerde, örneğin Liverpool, Arsenal veya Manchester City maçlarında, Manchester United Red üyeler için bir bilet oylaması düzenler. Oylamaya katılırsınız ve başarılı olmanız halinde biletleri nominal değeri üzerinden satın alabilirsiniz. Bu sistem, talebin arzı aşması durumunda adaleti sağlar. Resmi Bilet Değişim Platformu: İlk satışta bilet bulamazsanız, Manchester United sezonluk kombine sahiplerinin kullanamayacakları koltukları listeleyebildiği resmi bir Ticket Exchange sistemi işletir. Bu biletler kulüp tarafından doğrulanır, böylece yine nominal değer üzerinden güvenli şekilde satın alma yapabilirsiniz. İkincil Biletler: StubHub gibi platformlar da son dakika biletleri sunar; fiyatlar değişebilse de bunlar çoğu zaman yaklaşık £80’den başlar.

Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

Old Trafford’da Manchester United’ı Premier League’de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları, rakibe, koltuğun konumuna ve biletin nasıl satın alındığına bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir.

Premier League bileti almanın en basit yolu, Manchester United’ın resmi bilet portalını kullanmaktır. Ancak bunlar genellikle yalnızca resmi kulüp üyelerine ayrılır ve erişilebilirlik oldukça sınırlıdır. United ayrıca rakibe göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanır ve Kategori A maçlar en pahalı olanlardır.

Üye oylaması veya kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden sunulan tipik resmi yetişkin bilet fiyatları genellikle şu aralıklardadır:

Kategori C maçları (Daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55 Kategori B maçları (Orta seviye rakipler): £45 - £75 Kategori A maçları (Yüksek talep gören rakipler, örn. Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Manchester United’ın resmi Ticket Exchange platformu, yani kulübün doğrulanmış yeniden satış platformu üzerinden satın alınan biletler her zaman nominal değer üzerinden satılır. Bu da sezonluk kombine sahiplerinin veya bir maça gidemeyecek üyelerin koltuklarını diğer üyelere güvenli şekilde yeniden satmasına olanak tanır.

Resmi satışları kaçırırsanız, StubHub gibi ikincil platformlar da bir seçenek olabilir. Buradaki fiyatlar talebe göre dalgalanır ve büyük maçlar yaklaşırken ciddi şekilde yükselebilir; biletler çoğu zaman yaklaşık £70-80 seviyesinden başlar.

Old Trafford stadı hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester United, 1910’dan bu yana Old Trafford’da oynuyor ve stat, 2006’daki son büyük genişletmenin ardından şu anda genel olarak 74.000-76.000 civarında gösterilen kapasitesiyle İngiltere’nin en büyük kulüp stadı olmayı sürdürüyor. Sevgiyle Düşler Tiyatrosu olarak anılan stat, bir Avrupa Kupası finaline, birçok FA Cup yarı finaline ve projektörleri altında sayısız tarihi Avrupa gecesine ev sahipliği yaptı.

Açılışının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmişken Old Trafford ise yeni bir döneme giriyor. Mart 2025’te ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ve kulüp, mimarlık şirketi Foster + Partners tarafından tasarlanan, mevcut alanın bitişiğindeki araziye inşa edilmesi planlanan 100.000 kişilik yeni bir stat projesini tanıttı. Tahmini maliyet yaklaşık £2 milyar olarak açıklandı. Bilgilendirme belgelerinde New Trafford olarak adlandırılan bu tesis, güneş enerjisi ve yağmur suyunu toplaması amaçlanan, şemsiye tarzı dikkat çekici bir çatıyla ve birkaç kilometre öteden görülebilmesini sağlayacak üç uzun direkle tasarlandı. Planlandığı gibi hayata geçerse Wembley’i geride bırakarak Birleşik Krallık’taki en büyük futbol stadı olacak ve Old Trafford çevresindeki daha geniş kapsamlı yenileme projesinin merkezini oluşturacak.

Proje hâlâ planlama ve istişare aşamasında bulunuyor. Kulüp, inşaatın büyüklüğü nedeniyle takvim değişebilse de tamamlanmayı 2030/31 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor. Herhangi bir taşınma gerçekleşene kadar Old Trafford, 2026/27 sezonunda normal şekilde faaliyet göstermeyi sürdürüyor ve maç günlerinde dünya futbolunun en ikonik ve en gürültülü statlarından biri olmaya devam ediyor.