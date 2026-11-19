Camp Nou tribününde bir taraftar

Manchester United'ın yeni teknik direktörü, kulüple kişisel bağını anlatarak 1999'da Bayern Münih'e karşı oynanan efsanevi Şampiyonlar Ligi finalini tribünde taraftarların arasında nasıl izlediğini hatırladı. O dönemde Espanyol'da oynayan Pochettino, yakınlardaki Camp Nou'da düzenlenen finali izleme fırsatını değerlendirmişti.

Uzatma dakikalarında Teddy Sheringham ve Ole Gunnar Solskjaer'in attığı gollerle futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine tanıklık eden Arjantinli için o gece unutulmazdı.

İlk resmî röportajında o akşamı anlatan Pochettino, takım arkadaşı Toni Jimenez'le birlikte Premier League devini desteklediklerini söyledi. Kulübün medya kanallarına konuşan Pochettino, "O finalde Barselona'daydım, unutulmaz bir finaldi" dedi. "Manchester United için tezahürat yapıyorduk. O andan itibaren Manchester United'ı izlemek çok heyecan vericiydi. Spor tarihinin en iyi teknik direktörü olduğunu düşündüğüm Sir Alex Ferguson'a duyduğum hayranlık da bu heyecanı artırıyordu. Ona her zaman hayranlık duydum."

Mevcut kadroya gelişme çağrısı

Pochettino, Manchester United'ın Premier League'de ilk on maçında yalnızca bir galibiyet alarak son üç sırada yer aldığı zorlu bir dönemde Old Trafford'a geliyor. Ligdeki kötü konuma rağmen yeni teknik direktör, odağın takımın şu anki sıkıntılarından ziyade kadronun uzun vadeli potansiyelinde olması gerektiğinde ısrar ediyor. Michael Carrick'in ayrılışının ardından göreve gelen Pochettino, böylesine köklü bir kulübü yönetme fırsatını görmezden gelemeyeceğini belirtti.

Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MUN

Teknik direktör, antrenman tesislerindeki atmosferi değiştirmeye ve oyuncularının kendilerini kısıtlamadan oynamalarını sağlamaya kararlı. Pochettino, "Duruma bakmanın hata olduğunu düşünüyorum. Bu kulübün potansiyeline bakmalıyız" dedi. "Elbette içinde bulunduğumuz koşullardan sorumluluk almalıyız ama aynı zamanda bunun bir oyun olduğunu da anlamalıyız."

Şöyle devam etti: "Oyunla bağ kurmak için kendimizi özgür hissetmeliyiz, oyuncular yeteneklerini ortaya koyabilmeli. Oyuncuların performans göstermesi için gerekli ortamı ve zemini hazırlamalıyız. Şu an en önemli şey, kazanan olma hissini yeniden kazanmak için sıkı çalışmaya başlamak; maçlar kazanmak ve iyi performans göstermek."

Anfield'da zorlu bir başlangıç

Ocak transfer dönemi yaklaşırken olası takviyeler hakkında şimdiden yoğun spekülasyonlar yapılıyor. Ancak Pochettino, elindeki oyunculara açıkça destek verdi. Mevcut kadroya başarılı olması için gerekli imkânları sağlamanın önemini vurgulayarak ilk önceliğinin transferden ziyade oyuncuları çalıştırmak olduğunu belirtti.

United, bu pazar ezeli rakibi Liverpool'la karşılaşmak için Anfield'a gidecek. Dolayısıyla Pochettino'yu ilk maçında oldukça zorlu bir sınav bekliyor. Teknik direktör, bu karşılaşmanın öneminin ve kulübedeki ilk maçının yarattığı baskının farkında.

Pochettino, "Bu maçın ne anlama geldiğini ve ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Tarih bizim adımıza konuşuyor ve ne beklememiz gerektiğini gösteriyor" dedi. "Cesur olduğumuzdan, oyunda başrolü üstlendiğimizden ve oraya korkmadan gidip Liverpool gibi çok iyi bir takıma meydan okuduğumuzdan emin olmalıyız."