Manchester United'ı satın almak isteyen Knighton'dan transfer uyarısı: "Küme düşmeye aday bir takım"

Kırmızı Şeytanlar'ın içinde bulunduğu sıkıntılara dair görüşlerini paylaşan Knighton kulübü devralma konusunda hala istekli.

Manchester United için "küme düşme adayı" ifadesini kullanan Michael Knighton transfer dönemi bitmeden ciddi takviyeler yapılmaması halinde kötü gidişin devam edeceğini düşünüyor.

2022/23 sezonunun ilk iki maçından puan çıkaramayan United, Brighton ve Brentford yenilgileriyle krize sürüklenmişti.

Real Madrid'den Casemiro'yu kadrosuna katarak transfer beklentilerine bir nebze de olsa cevap veren United'ın transfer çalışmalarını 1 Eylül'e kadar sürdürmesi bekleniyor.

Manchester United düşme hattından kurtulabilecek mi?

Erik ten Hag'ın elinde alt sıralardan hızlı bir şekilde kurtulabilecek kalitede bir kadro bulunuyor, fakat Knighton saha dışındaki sıkıntıların saha içine yansıdığına dikkat çekiyor.

"Problemlerin sahada kendini göstermesi an meselesiydi. İlk iki maç korkunç geçti. Teknik direktör Erik ten Hag, Brentford maçında omuzlarındaki görevin ağırlığıyla oldukça stresli gözüktü."

"Transfer dönemi bitmeden önce kaliteli oyuncular alamazlarsa United küme düşmeye aday bir takım."

Glazer ailesi United'ı satacak mı?

Kulübün transfer döneminde yavaş hareket etmesi ve beklenen takviyelerin yapılamaması taraftarların tepkisini bir kez daha Glazer ailesine yöneltti.

1989'da Kırmızı Şeytanlar'ı satın almanın kıyısından dönen Knighton oluşturacağı bir konsorsiyumla yeniden takıma talip olmaya hazırlanıyor.

Britanya'nın en zengin insanı ve aynı zamanda bir United taraftarı olan Sir Jim Ratcliffe de eline fırsat geçtiği takdirde Glazer ailesini United'dan uzaklaştırmaya sıcak bakacağını söylemişti.

Daily Mail'e konuşan Knighton, United'ın yakın zaman içinde el değiştireceğine inanıyor.

"United şöhreti ve tarihi nedeniyle yüklü bir miktara satılacak. Fakat mevcut sahipler bu markaya zarar verdi ve kulübü borç batağına sürükledi. Bu kez yapılacak teklif bir zamanlar reddettikleri 4.5 milyar sterlin'den daha düşük olacaktır."

"Glazer ailesi kulübün değer kaybettiğinin farkında. Gelecek yıl bu zamanlarda Manchester United onların elinde olmayacak."