Manchester United'ı mı kastediyor? Conte özel şartlar taşıyan bir teklif bekliyor

Deneyimli İtalyan teknik direktör Antonio Conte, bir sonraki teknik direktörlük görevinde gerileyen bir devi yeniden canlandırma arzusunu açıkladı.

57 yaşındaki Conte, geçen sezon sonunda, İtalya Ligi ve İtalya Süper Kupası şampiyonluklarını kazandığı iki yıllık dönemin ardından Napoli'den ayrıldıktan sonra işsiz kaldı.

Daha önce Premier Lig'de Chelsea ve Tottenham'ı çalıştıran Conte, olası bir sonraki adımından İngiliz "The Athletic" gazetesine verdiği bir röportajda söz etti.

Conte'nin adı geçmişte Manchester United teknik direktörlüğü görevi ile de anılmıştı.

Conte, "Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Tarihi kendi adına konuşan bir kulübe gidersen -kupalardan, lig şampiyonluklarından ve zaferlerden oluşan bir tarih- bu tarihi ancak tek bir şekilde onurlandırabilirsin: Bugün var olmasa bile, bu kulübü yeniden o hedefler için mücadele eder hale getirme hırsına sahip olarak."

Ve ekledi: "Her yıl yalnızca tek bir takımın kazanabileceğini çok iyi biliyorum, ama kalbimde taşımalı ve taraftarların, oyuncuların ve yöneticilerin kalbine o kıvılcımı, 'Kesinlikle kazanabiliriz' demeye iten o umudu aşılamalıyım. Tarih yalnızca kazanarak yazılır."

Şöyle devam etti: "Baskının olduğu kulüpler; sonuçta oraya sadece katılmak için değil, rekabet etmek için gittiğini bildiğin kulüpler."

Manchester United, 2012-2013'te Sir Alex Ferguson'un son sezonundan bu yana Premier Lig şampiyonluğu kazanamayarak hâlâ zorlu bir dönemden geçiyor.

Conte, United'ı özellikle anmasa da, varsayılan düşmüş dev ile ilgili kriterleri, Manchester United da dahil olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanındaki seçkin bir kulüpler grubuna işaret ettiği şeklinde yorumlandı.

Olası diğer takımlar arasında Conte'nin daha önce 2011'den 2014'e kadar çalıştırdığı Juventus'un yanı sıra Milan da bulunuyor.

Conte'nin açıklamaları, teknik direktör Michael Carrick'in Manchester United'ın sezona kötü başlamasının ardından eleştirilerin odağında olduğu bir dönemde geldi.

Manchester United, ilk beş maçından yalnızca beş puan toplayabildi ve Carrick'in takımı üçüncü sıraya taşıdığı geçen sezonun ikinci yarısında oluşan ivmenin üzerine koyamadı.

Bu eleştiriler karşısında, kariyeri boyunca kulüplere yaz döneminde katılmaya alışkın olan Conte, "buna değerse" sezon ortasında bir görevi kabul etmeyi düşünebileceğine işaret etti.















