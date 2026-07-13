Manchester United, hiç beklenmedik bir şekilde Belçika milli takımında 90 kez forma giymiş bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi

The Athletic ve Fabrizio Romano’nun Pazartesi öğleden sonra bildirdiğine göre, Manchester United, Youri Tielemans’ı kadrosuna kattı. Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa ile olan sözleşmesindeki 41 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyecek.

Uzun bir süre Atalanta'nın orta saha oyuncusu Ederson'un Manchester United'ın yeni orta saha oyuncusu olacağı düşünülüyordu, ancak bu transfer geçen Cuma günü aniden iptal edildi.

Bunun yerine Manchester United çok hızlı hareket ederek Chelsea ile Andrey Santos konusunda bir anlaşmaya vardı. Santos, 60 milyon karşılığında transfer olacak.

Görünüşe göre bu, kulüp için henüz yeterli değildi. Tielemans ile sözlü bir anlaşma zaten sağlanmış durumda ve kulüp, sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyecek.





Tielemans, başarılı bir Dünya Kupası geçirdi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, turnuvada Kırmızı Şeytanlar adına iki gol attı; bunlardan biri, Senegal’e karşı oynanan son 16 turu maçında (3-2) galibiyeti getiren önemli gol oldu.

Belçika milli takımında 90 kez forma giyen oyuncu, 2023 yılından beri Aston Villa ile sözleşme altındaydı; kulüp, onu o dönemde Leicester City'den 45 milyon euroya transfer etmişti.

Premier Lig’de şu ana kadar 244 maça çıktı. Bu maçlarda 26 gol attı ve 39 asist yaptı.