Manchester United, hayallerindeki transfer hedefi için devreye girdi ve 100 milyon sterlinlik fiyat etiketi karşısında yılmadı

Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Manchester United, Mateus Fernandes için resmi olarak talepte bulundu. İngiliz devi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerleriyle temasa geçerek yaz transferi olasılığını görüşmeye başladı. West Ham United ise bu konuda şartlarını hemen ortaya koydu.

Romano'ya göre, Londra kulübü Fernandes için 85 milyon sterlin (yaklaşık 100 milyon euro) fiyat belirledi. Bu tutar, West Ham ile Portekizli orta saha oyuncusunun temsilcileri arasında yapılan bir toplantıda yazılı olarak kararlaştırıldı.

Fernandes'e olan ilgi hızla artıyor. Romano, İngiltere ve diğer Avrupa liglerinden ilgi olduğunu belirtiyor, ancak şu anda Manchester United'ı en somut aday olarak gösteriyor.

Manchester United ile Fernandes'in menajerleri arasındaki görüşmeler çoktan başladı. Romano'ya göre, görüşmelerde hem transfer ücreti hem de oyuncunun kişisel şartları ele alındı.

Bu ilgi birdenbire ortaya çıkmadı. Fernandes, West Ham'ın küme düşmesine rağmen etkileyici bir performans sergiledi ve neslinin en umut vaat eden orta saha oyuncularından biri olarak görülüyor.

Manchester United, Fernandes'i kulüpten bedelsiz ayrılacak olan Casemiro'nun ideal halefi olarak görüyor. Romano, "Fernandes kesinlikle West Ham'dan ayrılacak, çünkü o Championship'te oynayacak bir oyuncu değil" dedi.