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Alice Kopp
Çeviri:

Manchester United hakkında tüm yayın bilgileri bir bakışta: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı olarak TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayımlıyor?

M. United

Manchester United'ın Premier League'deki ve ulusal kupa organizasyonlarındaki maçları canlı olarak nerede yayınlanıyor? Bunu burada öğrenebilirsiniz!

Manchester United öyle bir kulüp ki, sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük organizasyon havasına bürünebiliyor: Old Trafford, ışıklar altında futbol ve bir bakmışsınız herkes bunu konuşuyor. Ancak sezonu gerçekten baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında biraz düzene ihtiyacı var. Yayınlar büyük ölçüde organizasyona göre değişiyor, bu yüzden buradaki kısa genel bakış işinize yarayabilir.

Manchester United yayın bilgileri: Kırmızı Şeytanlar'ın maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor?

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield'da Manchester United maçları TV'de ve canlı yayında

Almanya'da Premier League izlemek isteyenler pratikte doğrudan Sky'da buluşuyor: Tüm maçlar burada canlı yayınlanıyor; bazen tek maç, bazen de konferans yayını olarak, bu da maç gününün ne kadar yoğun olduğuna bağlı. Manchester United maçlarının tamamı da buna dahil. Televizyonun bir seçenek olmadığı durumlarda ise yayın Sky Go ya da WOW üzerinden izlenebiliyor.

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2025/26 sezonundan itibaren Sky, İngiltere paketini Carabao Cup'ı da kapsayacak şekilde genişletti. Basitçe söylemek gerekirse: Manchester United Lig Kupası'nda oynadığında yayını yine burada canlı olarak bulacaksınız. Yani sizin için farklı yayıncılar arasında gidip gelmeye gerek yok.

FA Cup ve FA Community Shield içinse Almanya'da tek adres DAZN; özel yayın hakları burada bulunuyor. Manchester United bu iki organizasyondan birinde sahaya çıktığında maçlar buna uygun şekilde canlı olarak stream üzerinden yayınlanıyor.

Gelecek maçlar
ATM

ATM

Şampiyonlar Ligi

13 Eki 2026

MUN

MUN

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United yayın bilgileri: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli hiçbir anı kaçırmak istemiyorsanız, buraya uğramanız yeterli. Canlı anlatım bağlantılarımızı maçın başlamasına kısa süre kala burada listeleyeceğiz.

Manchester United yayın bilgileri: Kulübün kısa profili

Kuruluş1878
İngiltere lig şampiyonluğu20
FA Cup zaferi13
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu3
Rekor oyuncuRyan Giggs (963 resmi maç)

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